Nel bollettino dell'INGV il terremoto oggi in Afghanistan: sono già almeno 20 i morti confermati a causa del sisma da 6.4 di magnitudo

Seppur dal punto di vista delle scosse di terremoto oggi registrate dell’INGV nella nostra bella Italia sembri essere stata una nottata piuttosto tranquilla, lo stesso non si può dire guardando all’estero con l’Afghanistan che è stato colpito da uno dei terremoti più violenti degli ultimi decenni e la penisola russa del Kamčatka in cui se ne sono verificate – addirittura – due di violentissime scosse di terremoto, tutte e tre queste ultime superiori al grado 6 di magnitudo sulla scala Richter.

Partendo – senza, però, dilungarci troppo – dal bollettino italiano sulle scosse di terremoto oggi diramato dall’istituto sismologico, l’evento più rilevante risale a poco prima della mezzanotte odierna con un sisma che ha raggiunto il 2.7 di magnitudo sulla scala del fisico statunitense: l’epicentro, però, è stato – fortunatamente – al largo del mare siciliano, più o meno in linea d’aria con Agrigento; mentre pur a fronte di una profondità misera (appena 9 km) ad attutire gli effetti sismici ci ha pensato la posizione in mezzo al mare.

D’altra parte, nel corso delle ore della nottata e mattinata odierna, ci sono state numerose altre scosse di terremoto tutte – fortunatamente – inferiori all’1.5 di magnitudo: la quasi totalità di queste ultime si sono registrate tra le province di Pesaro e Urbino, di Macerata e di Perugia (tutte città che spesso tornano in questi bollettini), ma in nessun caso sembra che vi siano stati effettivi danni o problemi per i residenti.

Violento terremoto oggi in Afghanistan: sono già almeno una 20ina i decessi confermati

Ben più grave – come si sarà intuito – la situazione in Afghanistan dopo il terremoto oggi registrato, ma prima di arrivarci vale ancora la pena soffermarci un attimo al volo sui due eventi in Kamčatka: il primo – sempre secondo l’INGV – risale alle ore 8:10 del mattino e ha raggiunto una magnitudo di 6.2 sulla scala Richter; mentre il secondo – collocato grosso modo nella medesima posizione, sulle coste della penisola – è arrivato fino a 6.3 ma per ora non sono state diffuse informazioni sugli eventuali danni.

Per quanto riguarda il terremoto oggi registrato in Afghanistan, invece, la magnitudo (a seconda dell’istituto che ha diramato il bollettino, tra INGV e lo statunitense USGS) oscillava tra i gradi 6.3 e 6.4 di magnitudo a una profondità compresa tra i 10 e i 28 km rispetto al suolo terrestre: qui i danni sono stati – a dir poco – ingenti con le città di Khulm e Mazar-i-Sharif (ovvero l’epicentro) che sono andate in buona parte distrutte; e mentre proseguono le ricerche sono stati già confermati 20 morti e più di 300 feriti.