Terremoto oggi in Trentino, M 3.4/ Ultime scosse Vallarsa: un boato, poi il sisma

Terremoto Trentino, paura nella zona di Trento: alle 7.36 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.4 con epicentro a Vallarsa. Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) 45.78, 11.06 ad una profondità di 12 km e per il momento non sono stati segnalati danni a persone e cose: solo un grosso spavento, nulla di più, anche se resta alta l’allerta per possibili nuove scosse. Oltre a Vallarsa, il terremoto ha interessato anche altri Comuni della zona come riporta Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia): tra gli altri segnaliamo Ala, Brentonico, Avio, Trambileno, Mori, Rovereto, Isera, Terragnolo, Recoaro Terme, Posina, Nogaredo, Valli del Pasubio, Erbezzo, Ronzo-Chienis e Villa Lagarina. Dopo quelli di Agrigento e Cosenza, un nuovo sisma colpisce il territorio italiano…

TERREMOTO TRENTINO: “PRIMA UN BOATO, POI IL SISMA”

Dalla Vallagarina da Ala fino a Rovereto e Besenello: diverse le zone del Trentino colpite dalla scossa breve ma molto intensa. Come evidenziano i colleghi de La voce del Trentino, nei piani alti delle abitazioni è stato avvertito un boato e subito dopo la scossa. Il sisma è stato avvertito anche nella zona di Malcesine e Borgo Valsugana, interessando anche Garda e Valsugana e arrivando a toccare anche la parte nord del Vento. Come dicevamo, per il momento non sono stati registrati danni a cose e persone, ma la Protezione civile monitora la situazione in caso di nuove scosse oltre alle due di assestamento registrate alle 7.40 e alle 7.50, rispettivamente di magnitudo 1.2 e 1.3. L’ultimo sisma degno di nota in Trentino risale al febbraio 2017: un terremoto di magnitudo 3.6, sempre con epicentro la zona di Vallarsa.

