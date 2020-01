Terremoto oggi in Turchia, M 6.8: 14 morti/ Dramma a Elazig: ci sono dispersi

Terremoto oggi in Turchia, sisma di magnitudo 6.8 con epicentro a Sivrice, nella provincia orientale di Elazig. Secondo quanto riporta la stampa locale, il bilancio è di 14 morti e decine tra feriti e dispersi, ma purtroppo la situazione potrebbe peggiorare nel corso delle prossime ore. Come spiegato dall’Autorità di gestione delle catastrofi e delle emergenze, sono crollati numerosi edifici tra case e strutture, decine di persone sono ancora intrappolate sotto le macerie. Afat ha precisato inoltre che la prima potente scossa è stata seguita da altre scosse di assestamento con magnitudo degna di nota, da 5.4 a 5.1. Il sisma ha toccato diverse zone della Turchia orientale: il governatore di Elazig, Cetin Oktay Kaldirim, ha confermato che nella provincia sono morte tre persone. Altre tre vittime sono state registrate nella provincia di Malatya, notizia confermata dal governatore Aydin Barus.

TERREMOTO OGGI IN TURCHIA, MAGNITUDO 6.8: ALMENO 14 MORTI

«Siamo in attesa di notizie dai villaggi lontani», il commento del ministro della Difesa Hulusi Akar, mentre la protezione civile turca ha reso noto che le squadre di esperti sono già al lavoro per fare una prima valutazione di danni ed edifici crollati. Akar ha poi spiegato: «Esiste una valutazione secondo cui potrebbero esserci perdite. I nostri team stanno lavorando sul campo». Il ministro dell’Interno Suleyman Soyla ha parlato di «numerosi edifici distrutti»: 4-5 edifici distrutti nel distretto di Sivrice, 10 edifici danneggiati nel centro di Elazig e numerosi altri nel distretto di Poturge. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla situazione in Turchia, colpita da un sisma importante: autorità ed equipe mediche al lavoro per salvare più vite possibili.

