Terremoto oggi Indonesia M 7.7/ Ingv ultime notizie, lieve scossa ad Amatrice

Andiamo a scoprire assieme anche oggi, martedì 10 gennaio 2023, quali sono state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia e non solo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il principale evento tellurico delle ultime ore è avvenuto di preciso in Indonesia con una magnitudo di 7.7 gradi sulla scala Richter. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando in Italia erano le 18:47 e locali le 2:47 di notte, ed ha colpito di preciso le isole Tanimbar, con un epicentro a circa 90 chilometri di profondità.

Secondo quanto riportato da RaiNews il sisma avrebbe danneggiato alcune case e ferito una persona, ma in generale non si sarebbero verificati dei gravi danni, anche se le persone avrebbero lasciato le proprie abitazioni dalla paura. Natasha Fyles, primo ministro del Territorio del nord, ha invitato la popolazione locale a prepararsi ad altre scosse nelle prossime ore: “Sospetto che alcuni di noi avranno bisogno di un caffè (o quattro) per andare avanti più tardi questa mattina dopo quello shock”.

TERREMOTO OGGI, DALL’INDONESIA AD AMATRICE: I DETTAGLI INGV

Il terremoto è stato talmente forte che è stato avvertito anche nel nord dell’Australia: “È del tutto possibile che vedremo scosse di assestamento di magnitudo di forse cinque o più che potrebbero ancora essere avvertite, anche se sospetto che non sarebbero state avvertite così ampiamente come il terremoto di magnitudo 7.6”, le parole della sismologa Tanja Prejic. Inizialmente è stato diramata l’allerta tsunami poi rientrata qualche ora dopo.

In Italia si è verificata una sola scossa di terremoto nella giornata di oggi, precisamente quella a tre chilometri a ovest di Accumoli, in provincia di Rieti, con una magnitudo molto leggera, di 1.7 gradi sulla scala Richter. L’evento ha colpito alle ore 00 e 15 minuti in una zona con coordinate geografiche pari a 42.6990 gradi di latitudine, 13.2180 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto e Norcia, mentre la città più vicina è risultata Teramo, distante 40 chilometri dall’epicentro. Da segnalare infine una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 gradi in Grecia avvenuta alle ore 8:38 di questa mattina.

