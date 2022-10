Terremoto oggi Isole Eolie M 2.1/ Ingv ultime notizie, una scossa anche a Pesaro

Anche oggi, lune 24 ottobre 2022, andremo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto riferito come ogni giorno dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e il suo bollettino live, l’ultimo evento tellurico significativo è quello registrato alle Isole Eolie, in provincia di Messina (Sicilia). Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter registrato alle ore 00 e 45 minuti della notte passata, fra domenica 23 e lunedì 24 ottobre 2022.

Stando a quanto fatto sapere dalla Sala Operativa INGV_OE (Catania), il sisma ha avuto coordinate geografiche pari a 38.5770 gradi di latitudine, 14.3030 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona non sono stati identificati dei comuni, visto che il terremoto di oggi si è verificato in mare. La città più vicina è stata invece Bagheria, distante 88 chilometri dall’epicentro, con Palermo più staccata a 97 chilometri. La scossa di terremoto alle Eolie non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

TERREMOTO OGGI A PESARO DI M 1.5: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi a quattro chilometri a nord della località di Apecchio, in provincia di Pesaro Urbino (Marche). In questo caso il sisma è stato ancora più lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.5 gradi sulla scala Richter. La scossa è stata registrata alle ore 1:34 della notte scorsa, in una zona con coordinate geografiche pari a 43.5990 gradi di latitudine, 12.4120 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare.

La Sala Sismica INGV-Roma ha segnalato come sempre i comuni in zona, leggasi Sant’Angelo in Vado, quindi Mercatello sul Metauro, Piobbico, Borgo Pace e Urbania, tutti della provincia di Pesaro, mentre la città più vicina è risultata essere Arezzo, distante 45 chilometri, con Rimini più staccata a 53, Pesaro alla stessa distanza, poi Perugia a 55 e infine Fano a 56. Anche in questo caso il terremoto non ha causato danni ne tanto meno dei feriti.

