Terremoto oggi Isole Eolie M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

Una scossa di terremoto è stata registrata nella giornata di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, in provincia di Messina. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il sito aggiornato in tempo reale, il sisma è stato localizzato di preciso alle Isole Eolie, territorio siciliano, una scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter localizzato alle ore 8:56 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata registrata lungo la Costa Romagnola Meridionale, un sisma avvenuto in mare, lontano dalla costa, che ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter.

A localizzarlo è stata la Sala Sismica INGV-Roma, che l’ha registrato nel cuore della notte passata, di preciso alle ore 1:29 fra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre 2023. Le sue coordinate geografiche sono state 44.1380 gradi di latitudine, 12.8900 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona, come fatto sapere dall’Ingv “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato, proprio per il fatto che l’evento sia avvenuto in mare aperto, mentre la città più vicina è risultata essere Pesaro, distante 25 chilometri dall’epicentro, con Rimini più staccata a 27 chilometri, quindi Fano a 34 e Cesena a 52, quindi un sisma avvenuto fra Emilia Romagna e Marche.

TERREMOTO OGGI PERUGIA, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata nella notte scorsa in Umbria, di preciso a sei chilometri a sud ovest di Sigillo, in provincia di Perugia. In questo caso si è trattato di un evento tellurico molto lieve, avendo avuto una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter.

Il sisma è stato registrato sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, ed ha avuto coordinate geografiche pari a 43.2980 gradi di latitudine, 12.6910 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato la notte scorsa, alle ore 3:49 e i comuni individuati nella zona sono stati quelli di Fossato di Vico, Costacciaro, Gualdo Tadino, Gubbio e Scheggia e Pascelupo. Perugia, individuata a 32 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina alla zona del sisma, quindi Foligno, a 38 chilometri, Fano a 66 e infine Arezzo a 68.

