Sono significative le scosse di terremoto oggi, 7 marzo 2025, riportate dall’Ingv attraverso il suo bollettino. Dopo giorni di “pausa” è tornata la paura ai Campi Flegrei visto che nella notte appena passata sono state segnalate tre diverse scosse di terremoto fra cui una superiore alla magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Quest’ultima è stata registrata di preciso alle ore 00 e 38 minuti ed ha avuto una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter. Un evento che ovviamente è stato chiaramente avvertito dai residenti della zona rossa, che hanno dovuto subire altre due scosse nel corso della nottata, fortunatamente più lievi, tenendo conto che hanno avuto una magnitudo di 1.9 e 1.0 gradi sulla scala Richter.

Per quanto riguarda le altre scosse di terremoto oggi, tremano anche oggi le isole siciliane delle Eolie, in provincia di Messina, con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. In questo caso l’evento sismico è stato localizzato alle ore 3:06 di questo venerdì 7 marzo 2025, nei pressi di Lipari e ad una cinquantina di chilometri da Messina e a 61 da Reggio Calabria.

Più lieve la scossa di terremoto oggi localizzata a cinque chilometri a nord ovest di Ricigliano, in provincia di Salerno, un evento sismico di magnitudo 1.5 gradi individuato vicino a Muro Lucano e San Gregorio Magno, nonché a 30 chilometri da Potenza. Una scossa di terremoto oggi è stata registrata dall’Ingv anche al nord Italia, di preciso a un chilometro a sud ovest di Piozzano, in provincia di Piacenza.

In questo caso si è trattato di un evento sismico con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter, verificatosi alle ore 23:39 di ieri sera vicino ad Agazzno e Pianello Val Tidone, nonché a 22 chilometri da Piacenza e a 39 da Pavia. Chiudiamo con la scossa di terremoto oggi registrata in Grecia, con una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter, alle ore 4:56: nelle ultime settimane sono state moltissimi i movimenti tellurici a Santorini.

