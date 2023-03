Terremoto oggi Isole Eolie M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche in Turchia

Facciamo il punto anche oggi, venerdì 3 marzo 2023, su quali siano state le principali scosse di terremoto verificatesi nel nostro Paese. Attraverso l’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato registrato un movimento tellurico in località Isole Eolie, in provincia di Messina (Sicialia). L’evento è stato lieve, avendo avuto una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 2:30 fra giovedì 2 e venerdì 3 marzo 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.8610 gradi di latitudine, 15.1570 di longitudine, e una profondità di 109 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona la Sala Sismica INGV-Roma ha individuato la città di Messina, distante 82 chilometri dall’epicentro, con Reggio Calabria invece più staccata a 95. Nessun Comune è stato invece localizzato in quanto il terremoto si è verificato in mare, lontano dalle coste.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO E IN TURCHIA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi nel mar Tirreno meridionale con una magnitudo di 1.8 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso l’evento tellurico è avvenuto lontano dalla terra ferma, ed è stato localizzato alle ore 1:28 in una zona con coordinate geografiche pari a 38.7080 gradi di latitudine, 15.5500 di longitudine e una profondità di 156 chilometri sotto il livello del mare. Messina, distante 57 chilometri, è risultata essere la città più vicina all’epicentro, con Reggio Calabria a 67, quindi Lamezia Terme a 73, poi Cosenza a 89 e Catanzaro a 93.

Segnaliamo infine una nuova scossa di terremoto in Turchia, nazione già devastata da un terribile evento tellurico poche settimane fa. L'ultimo sisma è stato di magnitudo 4.8 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 3:53 italiane in una zona con coordinate geografiche pari a 37.8630 gradi di latitudine, 36.7650 di longitudine e una profondità di 20 chilometri sotto il livello del mare. Le scosse segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.











