Terremoto oggi Isole Eolie M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel mar Adriatico

E’ venerdì 3 maggio 2024 e anche oggi, come ogni giorno, andremo a fare il punto su quali siano state le principali scossa di terremoto che si sono verificate nelle ultime ore. Stando a quanto fatto sapere dal bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’evento tellurico è avvenuto di preciso in quel delle Isole Eolie alle ore 13:11 di oggi con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma è stato localizzato nella regione Toscana, precisamente a sette chilometri a nord est della località di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Si è trattato, secondo quanto fatto sapere dalla Sala Sismica INGV-Roma, di un evento tellurico avente avuto una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato di preciso nel cuore della notte passata, alle ore 2:58 fra giovedì 2 e venerdì 3 maggio 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.6320 gradi di latitudine, 12.1700 di longitudine e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Badia Tedalda, San Giustino, Borgo Pace, Pieve Santo Stefano e Anghiari, località della provincia di Arezzo, Perugia e Pesaro Urbino, tenendo conto che la scossa di terremoto di oggi si è verificata a cavallo fra tre regioni, appunto Umbria, Marche e Toscana. La città più vicina all’epicentro è risultata comunque essere Arezzo, distante 29 chilometri dalla zona del sisma, con Cesena più staccata a 57, quindi Rimini a 58, poi Perugia a 61 e infine Forlì a 67.

TERREMOTO MAR ADRIATICO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata dall’Ingv nel mar Adriatico centrale, in mare aperto e lontano dalla costa. In questo caso si è trattato di un evento tellurico che ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma alle ore 4:26 della mattina di oggi.

Le sue coordinate geografiche sono state 42.6040 gradi di latitudine, 15.9860 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare. Essendo il sisma avvenuto in mare aperto, l’Ingv fa sapere che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato individuato e nel contempo viene comunicato che non è stato registrato “Nessun comune italiano entro 100 km dall’epicentro con almeno 50000 abitanti”.

