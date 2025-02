Continue scosse di terremoto oggi ai Campi Flegrei, con uno sciame sismico che è cominciato ieri pomeriggio e che ha continuato per quasi tutta la notte. Come riferisce l”Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale, l’ultimo evento è stato localizzato stamane mentre il picco massimo si è avuto alle 3:00 di notte, una scossa di magnitudo 3.1 gradi sulla scala Richter. Una situazione di altissima tensione quella che stanno vivendo i cittadini di Pozzuoli e dintorni, a causa di scosse continue in zona, dopo un fine anno tutto sommato tranquillo.

In attesa di capire come evolverà la vicenda, continua a tremare anche la Grecia, con altre tre scosse di terremoto alle isole Cicladi superiori alla magnitudo 4.0 gradi sulla scala Richter: la più forte è stata individuata alle ore 8:02 italiane con una magnitudo di 5.0 gradi, quindi un’altra alle 5:46 italiane con una magnitudo di 4.9 gradi sulla scala Richter, e infine la terza alle ore 3:54 con una magnitudo di 4.6 gradi. In Italia si segnala inoltre una scossa di terremoto oggi di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter avvenuta alle ore 1:39 alle isole Eolie, in provincia di Messina, ad un centinaio di chilometri da Palermo.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE E A MESSINA

Un altro sisma segnalato lungo la costa marchigiana, sempre con una magnitudo superiore ai 2.0 gradi, leggasi 2.2, In questo caso siamo in mare, a 30 chilometri circa da Fano e Pesaro, due cittadine che si affacciano sull’Adriatico. Infine si segnala un evento sismo a San Piero Patti, ancora una volta in Sicilia, in provincia di Messina, con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, all’1:14 della scorsa notte, vicino a Librizzi e Raccuja, e a 55 chilometri di distanza da Messina e Acireale.

Una situazione quindi di diversi tremori quella riguardante le scosse di terremoto oggi in Italia, caratterizzata in particolare dagli eventi sismi ai Campi Flegrei che hanno riacceso un grande faro sulla zona non troppo distante da Napoli.

