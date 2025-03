Sono state diverse le scosse di terremoto oggi in Italia, a cominciare da una, molto forte, segnalata ai Campi Flegrei. Alle ore 1:25 un evento sismico con una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter ha provocato altissima tensione fra la popolazione locale, con centinaia di persone che si sono riversate in strada, visto che dalle case sono caduti calcinacci che hanno anche danneggiato diverse automobili parcheggiate in strada.

Terremoto Campi Flegrei oggi M 4.4/ Video: centinaia in strada a Napoli, cadono calcinacci, donna ferita

C’è stato anche il ferimento di una donna (che non è in pericolo di vita), per una nottata davvero drammatica per migliaia di persone che risiedono nella zona. Sono state sei in totale le scosse di terremoto oggi ai Campi Flegrei, a cominciare proprio dalla prima, la più potente, quindi altre cinque con una magnitudo compresa fra 1.0 e 1.6 gradi sulla scala Richter, tutte registrate dalle ore 1:25 fino alle 2:27. In merito alle altre scosse, da segnalare uno sciame sismico, con effetti ben differenti, anche nella provincia di Crotone con epicentro Casabona.

Terremoto oggi Campi Flegrei e Napoli/ Ingv, ultime notizie: forte scossa, i comuni colpiti (13 Marzo 2015)

TERREMOTO OGGI, GLI ULTIMI EVENTI SISMICI

In questo caso sono state sei le scosse di terremoto oggi, con una magnitudo massima registrata ella ore 7:04 di stamane, pari a 1.8 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato vicino a San Nicola dell’Alto e a Carfizzi, nonché a 25 chilometri di distanza da Crotone e a 50 da Catanzaro. Un’altra scossa di terremoto è stata infine registrata nel mar Tirreno Meridionale, lontano dalla costa, alle ore 4:46 della notte passata.

In questo caso l’evento sismico ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, individuato vicino a Messina e a Lamezia Terme, a circa una settantina di chilometri di distanza. La scossa principale è stata comunque quella delle isole Eolie alle ore 9:15 di stamane con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Restiamo in attesa di aggiornamenti soprattutto dalla zona dei Campi Flegrei, con le persone che sono tornate ad avere paura dopo il devastante sisma delle scorse ore: una situazione che però non sembra destinata ad avere una fine.

Terremoto Campi Flegrei/ Bollettino settimanale: 68 eventi sismici, suolo sollevato di 3 centimetri