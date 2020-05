Terremoto oggi Isole Eolie M 2.4/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Reggio Emilia

Pubblicità

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi in Italia, precisamente presso le Isole Eolie, in Sicilia. L’evento tellurico è come sempre segnalato in maniera tempestiva dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha comunicato tutti i dati riguardanti lo stesso, a cominciare dall’orario in cui si è verificato, le 5:32 di questa mattina. Le coordinate geografiche precise sono invece state 38.43 gradi di latitudine, 15.11 di longitudine, e una profondità di 153 chilometri sotto il livello del mare. La magnitudo, infine, è stata di 2.4 gradi sulla scala Richter. Essendo il terremoto verificatosi su un’isola come appunto le Eolie, sono pochissimi i comuni situati nelle vicinanze che hanno avvertito le scosse, se non il paese di Lipari. A livello di città, invece, quella più vicina risulta essere Messina, distante 47 chilometri dall’epicentro, seguita da Reggio Calabria e Acireale. Visto la lieve entità del terremoto, non sono stati registrati danni ne tanto meno feriti.

TERREMOTO IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Un’altra scossa è stata segnalata dall’Ingv nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 23:04, in quel di Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia (Emilia Romagna). In questo caso si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, localizzato in una zona con 44.76 gradi di latitudine, 10.69 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. Numerosi sono stati i paesi che hanno avvertito il sisma, seppur molto lieve, leggasi i comuni di Correggio, Cadelbosco di Sopra, San Martino in Rio, Novellara, Rio Saliceto e Campagnola Emilia. La città più vicina all’epicentro è stata invece Reggio Emilia, distante solamente 8 chilometri, seguita da Carpi a 16 chilometri, Modena a 23 e Parma a 29. Anche in questo caso, come del resto si può evincere dalla magnitudo moderata, il terremoto non ha causato alcun danno ne tanto meno coinvolto qualche persona.



