Terremoto oggi Isole Eolie M 2.5/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cesena

Andiamo a scoprire anche oggi, mercoledì 22 marzo 2023, quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate in Italia. Stando a quanto si legge sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma è quello accaduto alle Isole Eolie, in provincia di Messina, un movimento tellurico di magnitudo 2.5 gradi sulla scala Richter.

L’evento è stato registrato nella notte fra martedì 21 e mercoledì 22 marzo 2023 alle ore 1:46, e le sue coordinate geografiche sono state 38.4580 gradi di latitudine, 14.8570 di longitudine e una profondità di 257 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma in una zona vicina a Lipari, Leni, Santa Marina Salina e Malfa, note località delle Eolie, mentre la città con 50mila abitanti più vicina all’epicentro è risultata essere Messina, distante 68 chilometri, con Reggio Calabria a 79, quindi Acireale a 98.

TERREMOTO OGGI A CESENA M 1.9: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto, anche in questo caso lieve, si è verificata nella giornata di oggi nella regione Emilia Romagna, di preciso a tre chilometri a nord ovest della località di Giambettola, in provincia di Forlì-Cesena. Il sisma è stato di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato alle ore 3:13 della scorsa notte.

Le sue coordinate geografiche sono invece state 44.1400 gradi di latitudine, 12.3060 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona individuati i comuni di Montiano, Gatteo, Longiano, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, note località estive della Romagna, mentre la cittadina più vicina alla zona del sisma è risultata essere Cesena, distante solo 5 chilometri, con Rimini più staccata a 23, quindi Forlì, Ravenna e Faenza. Le scosse di terremoto segnalate oggi su questa pagina non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti: saremo pronti ad aggiornarvi in caso di eventuali nuovi movimenti tellurici importanti.

