Terremoto oggi Isole Eolie M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Ragusa

Come ogni giorno anche oggi, giovedì 14 dicembre 2023, andiamo a fare il punto su quali siano state le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia. Cominciamo da quella segnalata dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in provincia di Messina, precisamente alle isole Eolie, sisma di magnitudo 2.6 gradi avvenuto alle ore 7:48 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a due chilometri a nord est della località di Pozzallo, con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter.

Terremoto oggi Isole Eolie M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Perugia

La scossa di terremoto, registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma, è stata localizzata nel cuore della notte passata, alle ore 2:12 fra mercoledì 13 dicembre e giovedì 14, in una zona con coordinate geografiche pari a 36.7430 gradi di latitudine, 14.8650 di longitudine, e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Ispica, Rosolini, Scicli e Modica, località della provincia di Ragusa e Siracusa, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina alla zona del terremoto è risultata essere Ragusa, distante 24 chilometri, con Vittoria più staccata a 37.

Terremoto oggi Salerno M 1.9/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Modena

TERREMOTO OGGI ROVIGO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scosse di terremoto si è verificata nella giornata di oggi in Veneto, di preciso a due chilometri a ovest di Salara, in provincia di Rovigo. Si è trattato di un movimento tellurico con una magnitudo di 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuto dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00 e 56 minuti.

La Sala Sismica INGV-Roma, che ha localizzato la scossa, ha fornito come sempre anche le coordinate geografiche del movimento tellurico, leggasi 44.9930 gradi di latitudine, 11.4070 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello marino. I comuni in zona sono invece stati quelli di Ceneselli, Calto, Felonica, Ficarolo e Trecenta, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Ferrara, distante 24 chilometri, con Rovigo a 31, quindi Carpi a 47 e infine Modena a 54. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti: in caso di ulteriori movimenti della terra saremo pronti ad aggiornarvi.

Terremoto Campi Flegrei, i dubbi della Commissione Grandi Rischi/ "Si verifichi la risalita del magma"

© RIPRODUZIONE RISERVATA