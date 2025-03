Andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto oggi registrate in Italia, come sempre controllando il bollettino dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. In queste prime ore di questo giovedì 6 marzo 2025, non vengono segnalati eventi sismici particolari, visto che nessuna scossa ha superato la magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, e anche ai Campi Flegrei la situazione appare decisamente tranquilla. C’è stato però uno sciame sismico in provincia di Rimini, di certo non una zona della nostra penisola famosa per i terremoti.

Terremoto oggi Catania M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche vicino a Livorno

Nel dettaglio sono state segnalate cinque scosse fra le ore 6:15 di stamane e le 6:54, tutti movimenti tellurici comunque di modesta entità. Alle ore 6:32, la scossa di terremoto oggi più “importante”, con epicentro a tre chilometri a nord est di Sant’Agata Feltria, e con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato localizzato vicino a Pennabilli e Sarsina, nonché a 31 chilometri di distanza da Cesena e a 37 da Rimini.

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale Ingv: 64 eventi sismici, aumenta il bradisismo

TERREMOTO OGGI, TUTTI GLI EVENTI PRINCIPALI DELLE ULTIME ORE

La scossa di terremoto oggi principale è stata invece quella verificatasi alle 12:20 presso le isole siciliane delle Eolie, sisma che ha avuto una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata segnalata in mare, di preciso nel mar Tirreno meridionale, di fronte alle coste calabresi. Alle ore 5:43 di oggi, un evento sismico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter è stato localizzato ad una sessantina di chilometri da Lamezia Terme nonché a 66 da Cosenza, senza comunque causare alcun effetto, tenendo conto appunto del fatto che l’evento sismico sia avvenuto in mare aperto, mitigato dalla profondità e dalle acque.

Terremoto oggi Foligno M 3.5/ Ingv ultime notizie, scossa di M 2.5 nella regione Calabaria

L’ultima scossa di terremoto oggi che vogliamo segnalarvi è quella che è stata localizzata alle ore 00 e 14 minuti, poco dopo la mezzanotte di ieri, nella regione Umbria, una di quelle più “movimentate” della nostra nazione. A tre chilometri a nord est di Costacciaro, in provincia di Perugia, l’Ingv ha segnalato un evento sismico con una magnitudo molto leggera, 1.4 gradi sulla scala Richter, registrato vicino a Sigillo nonché a Scheggia e Pascelupo. Siamo a circa quaranta chilometri da Perugia, nonché a 47 da Foligno e a 57 dalla cittadina marchigiana di Fano.