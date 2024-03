Terremoto oggi Isole Eolie M 3.0/ Ingv ultime notizie, sisma lieve anche a Trento

Facciamo il punto anche oggi, giovedì 21 marzo 2024, su quali siano state le principali scosse di terremoto verificate in Italia e non solo. Come sempre facciamo affidamento sul portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno registra e classifica le varie scosse di terremoto e che ha segnalato un evento tellurico alle Isole Eolie alle ore 9:37 di stamane e con una magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa è stata segnalata a due chilometri a sud ovest di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, nella regione Puglia.

Terremoto oggi mar Ionio M 3.8/ Ingv ultime notizie, scossa anche in provincia di Messina

Si è trattato di un sisma molto lieve, avendo avuto una magnitudo di soli 1.5 gradi sulla scala Richter, e localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma durante la notte passata, precisamente alle ore 2:27 fra mercoledì 20 e giovedì 21 marzo 2024. Le sue coordinate geografiche sono state 41.9150 gradi di latitudine, 15.8710 di longitudine e una profondità di 24 chilometri sotto il livello del mare. In zona sono stati individuati i comuni di Ischitella, Vico del Gargano, Carpino, Cagnano Varano e Peschici, tutte località del foggiano, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è risultata essere Manfredonia, distante 32 chilometri, con San Severo a 48, quindi Foggia a 57, Cerignola a 72 e Barletta a 74.

Terremoto oggi Ancona M 2.1/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Catania

TERREMOTO OGGI TRENTO, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata in provincia di Trento, nel Trentino Alto Adige, di preciso a otto chilometri a nord ovest di Sella Giudicarie. Anche in questo caso si è trattato di un sisma lieve visto che la Sala Sismica INGV-Roma ha registrato una magnitudo di soli 1,4 gradi sulla scala Richter.

L’evento è avvenuto nel pieno della notte, alle ore 3:43 ed è stato localizzato in un epicentro con coordinate geografiche pari a 46.0440 gradi di latitudine, 10.6060 di longitudine e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Tione di Trento, Porte di Rendena, Borgo Lares, Pelugo e Valdaone. La città più vicina è risultata invece Trento, distante 40 chilometri, con Brescia a 63 e Verona a 74.

Terremoto oggi Agrigento, scossa M 2.0 in Sicilia/ Ingv ultime notizie: sciame sismico nei Campi Flegrei

© RIPRODUZIONE RISERVATA