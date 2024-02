Terremoto oggi Isole Eolie, M 3.1/ Ingv ultime scosse Stretto Messina: sciame tra Sicilia e Calabria

TERREMOTO OGGI TRA LE EOLIE E LO STRETTO DI MESSINA: LA SCOSSA M 3.1

È il Sud Italia ad essere interessato dalle ultime scosse di terremoto oggi, domenica 4 febbraio 2024, in continuità con quanto successo ancora nelle ultime 48 ore: va premesso, nessun sisma ha avuto finora particolari danni per cose, città o strade, tantomeno feriti, anche perché la scossa più alta segnalata oggi è comunque inferiore al quarto grado della scala Richter. Restano comunque le forti vibrazioni avvertite sulle coste di Sicilia e Calabria dove si sono concentrate tutte le scosse di terremoto oggi.

Partiamo da quella più significativa, ovvero il sisma delle ore 3.57 questa mattina prima dell’alba nell’area tra le Isole Eolie e lo Stretto di Messina: terremoto di grado M 3.1 Richter, con ipocentro calcolato a circa 160 km sotto il livello del Mar Tirreno in prossimità delle province più vicine, ovvero Messina, Reggio Calabria e Acireale. Non si segnalano appunto danni, anche perché l’epicentro del sisma è stato registrato dal centro nazionale INGV in mare aperto e nessun comune è vicino a meno di 20 km.

SCIAME SISMICO TRA SICILIA E CALABRIA: LE ALTRE SCOSSE DI TERREMOTO, TREMANO ANCORA I CAMPI FLEGREI

Dalle Eolie alle vicine coste di Sicilia e Calabria, le altre scosse di terremoto segnalate oggi dal centro INGV si trovano tutte nell’area pressapoco vicina allo Stretto dove dovrebbe prender forma tra qualche anno il nuovo Ponte. Alle ore 9.11 il terremoto di grado M 2.21 Richter viene registrato sulla costa siciliana nord-orientale, nell’area di Messina, a circa 119 km di profondità sotto la profondità del mare: epicentro a circa 10 km da Capo d’Orlando, così come i vicini Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Ficarra, Naso, Capri Leone, Mirto, Torrenova, Frazzanò, Patti e Montagnareale.

Sempre senza danni particolari anche il terremoto in area più vicina alla Calabria, sempre in mare aperto presso la costa sud-occidentale (vicina alle province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria): la scossa di grado M 2.0 Richter, con ipocentro a circa 104 km di profondità, ha visto come comuni più vicini all’epicentro le aree di Joppolo, Ricadi, San Ferdinando e Gioia Tauro (Messina a circa 38 km, Reggio a 45 e Lamezia Terme a 75 km di distanza). Si segnala infine ancora un lieve sciame sismico presente nell’area dei Campi Flegrei dove nella mattinata di ieri è stata registrata un’altra lieve scossa di grado M 2.1 sulla scala Richter, senza alcuna conseguenza dannosa per fortuna.











