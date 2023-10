Terremoto oggi Isole Eolie M 3.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

Come ogni giorno anche oggi, venerdì 27 ottobre 2023, andremo a fare il punto su quali siano le scosse di terremoto principali verificatesi in Italia nelle ultime ore. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante che è stato registrato è quello localizzato alle isole siciliane delle Eolie, un evento tellurico che è stato registrato in provincia di Messina alle ore 4 e 36 minuti della notte scorsa e che ha avuto una magnitudo di 3.6 gradi sulla scala Richter.

Il terremoto di oggi è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma ed ha avuto coordinate geografiche pari a 38.4060 gradi di latitudine, 15.0900 di longitudine, e una profondità di 157 chilometri sotto il livello del mare quindi un ipocentro decisamente importante. Per quanto riguarda i comuni individuati in zona viene segnalato solo Lipari, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere Messina, distante 47 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 59, quindi Acireale a 88 e infine Catania a 100 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI NEL TIRRENO: I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi si è verificata un’altra scossa di terremoto localizzata in mare aperto nel mar Tirreno Meridionale, non troppo distante dal Golfo di Napoli. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 4.2 gradi sulla scala Richter e le sue coordinate geografiche, registrate dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 40.3520 gradi di latitudine, 14.0780 di longitudine e una profondità di 456 chilometri sotto il livello marino.

L’evento è avvenuto nel cuore della notte passata, precisamente alle ore 00 e 22 minuti fra giovedì 26 ottobre e venerdì 27. Essendo il sisma localizzato in mare aperto, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha fatto sapere che: “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro” è stato registrato mentre, per quanto riguarda le città più vicine con almeno 50mila abitanti si segnalano Castellammare di Stabia a 51 chilometri, quindi Torre del Greco a 54, Pozzuoli a 55 e infine Ercolano a 56.

