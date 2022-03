Terremoto oggi Isole Eolie M 3.8/ Ingv ultime notizie, trema anche Pordenone

Facciamo il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate oggi, giovedì 17 marzo 2022, in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto raccolto dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo sisma significativo è quello che è stato registrato alle ore 11:31 di stamane presso le Isole Eolie, in provincia di Messina (Sicilia). Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.8 gradi, che si è poi ripetuta alle ore 13:25 con una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a cinque chilometri a sud della località di Carpino, in provincia di Foggia (Puglia).

Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, avvenuto all’alba di oggi, precisamente alle ore 4:04, e classificato dalla Sala Sismica INGV-Roma con coordinate geografiche pari a 41.802 gradi di latitudine, 15.864 di longitudine, e una profondità di 23 chilometri sotto il livello del mare. Nelle vicinanze vi sono i Comuni di Cagnano Varano, Ischitella, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo e Mattinata, tutti noti comuni del foggiano, mentre, a livello di città, si segnala Manfredonia a 20 chilometri di distanza, quindi San Severo a 42 e Foggia a 46.

TERREMOTO OGGI IN PROVINCIA DI PORDENONE: I DETTAGLI INGV

Nella notte di oggi, alle ore 2:11, si è verificata un’altra scossa di terremoto, in questo caso nella regione Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone. Il sisma è avvenuto a due chilometri a ovest della località di Tramonti di Sopra, in provincia di Pordenone, ed ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter.

La scossa è stata localizzata in un epicentro con coordinate geografiche di 46.32 gradi di latitudine, 12.762 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, si segnalano Tramonti di Sotto, Socchieve, Forni di Sotto, Ampezzo e Meduno. Pordenone dista 41 chilometri dall’epicentro, con Udine e 46 e più staccata Treviso, distante 83 chilometri. Tutte e due le scosse di terremoto di oggi segnalate su queste pagine non hanno causato danni ne tanto meno dei feriti, alla luce anche della loro scarsa “potenza”. Vi aggiorneremo nel corso della giornata in caso di altri movimenti.

