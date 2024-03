Terremoto oggi Isole Eolie M 4.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Facciamo il punto anche oggi, martedì 12 marzo 2024, su quali siano state le principali scossa di terremoto verificatesi in Italia ma anche oltre i nostri confini. Stando a quanto si legge sul sito dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, fra gli eventi tellurici principali troviamo quello localizzato presso le Isole Eolie, in provincia di Messina, nella regione Sicilia.

Si è trattato di un sisma che è stato registrato stamane all’alba, precisamente alle ore 5:37, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, e che ha avuto una magnitudo di 4.4 gradi sulla scala Richter. Il terremoto è stato registrato in una zona con coordinate geografiche pari a 38.6020 gradi di latitudine, 14.9910 di longitudine, e una profondità di 243 km, quindi un ipocentro decisamente importante. In zona sono stati individuati i comuni di Santa Marina Salina, Malfa, Lipari e Leni, mentre la città più vicina è risultata essere Messina, distante 67 chilometri, con Reggio Calabria più staccata a 79.

TERREMOTO OGGI PERUGIA, I DETTAGLI INGV

L’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato per oggi anche una scossa di terremoto in quel della regione Umbria, precisamente a tre chilometri a ovest di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia. In questo caso l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 2.8 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato la notte passata, poco dopo la mezzanotte di ieri, alle ore 00 e 29 minuti.

Le sue coordinate geografiche, registrate sempre dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono state 42.8110 gradi di latitudine, 12.7430 di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre il comune più vicino è risultato essere Castel Ritaldi, quindi Trevi, Spoleto, Vallo di Nera e Sant’Anatolia di Narco. La città con almeno 50mila abitanti più vicina al sisma è invece stata Foligno, distante 17 chilometri, con Terni più staccata a 29, quindi Perugia a 44, e ancora Viterbo a 68, L’Aquila a 74, poi Teramo a 80, Guidonia Montecelio a 90 e infine Tivoli a 94. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.

