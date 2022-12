Terremoto oggi Isole Eolie, M 4.6/ Ingv ultime notizie: scossa anche nel mar Tirreno

Anche nella giornata di oggi, domenica 4 dicembre 2022, analizziamo insieme a voi lettori il bollettino terremoto oggi, che comprende gli eventi sismici registratisi in Italia e non solo. Stando a quanto riportato dal portale dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, un intenso evento tellurico di magnitudo 4.6 sulla scala Richter è stato registrato nella mattinata odierna, alle 8.12, tra le Isole Eolie e la costa Tirrenica. Il sisma, con epicentro in mare situato a circa 16 chilometri da Lipari, è stato avvertito dalla popolazione e registrato dai sismografi dell’Ingv di Catania a una profondità di 3.1 km.

Il terremoto di oggi, con coordinate geografiche pari a 38.3540 gradi di latitudine e a 14.8590 gradi di longitudine, è stato localizzato a 63 chilometri a ovest di Messina, a 74 chilometri a ovest di Reggio Calabria, a 87 chilometri a nord-ovest di Acireale e a 97 chilometri a nord di Catania. Paura tra la popolazione in molti Comuni del Messinese e del Palermitano. Pochi minuti più tardi, alle 8.18, è stata rilevata un’altra scossa, più leggera, di magnitudo 2.0. Nessun danno a persone e/o cose.

TERREMOTO OGGI NEL MAR TIRRENO MERIDIONALE

Oltre al terremoto di oggi alle Isole Eolie, che ha seminato il panico fra la popolazione siciliana, si è registrato un altro sisma alle 8.50, sostanzialmente a distanza di 38 minuti dal precedente, nel mar Tirreno meridionale, con coordinate geografiche pari a 38.4810 gradi di latitudine e 15.5440 gradi di longitudine e una profondità di 138 chilometri sotto il livello del mare, in base a quanto è stato rilevato dalle apparecchiature della sala sismica Ingv di Roma.

Il terremoto di oggi nel mar Tirreno meridionale, pur non avendo arrecato (fortunatamente) alcun tipo di danno, è avvenuto a 32 chilometri a nord di Messina, a 42 chilometri a nord di Reggio Calabria e a 87 chilometri a sud-ovest di Lamezia Terme. Nessun Comune italiano risulta essere collocato entro 20 chilometri dall’epicentro dell’evento.

