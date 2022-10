Terremoto oggi La Spezia M 2.3/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Campi Flegrei

Andiamo a scoprire insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, venerdì 28 ottobre 2022, in Italia e nel resto del globo. Secondo quanto fatto sapere dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno registra e cataloga i vari movimenti tellurici, l’ultimo sisma “degno di nota” è quello avvenuto in provincia di La Spezia alle ore 6:16 di questa mattina, precisamente in quel di Sarzana, avente una magnitudo di 2.3 gradi sulla scala Richter. Un altro sisma si è verificato in provincia di Modena, nella regione Emilia Romagna, di preciso ad un chilometro a nord ovest della località di Sestola. Il terremoto di oggi emiliano è stato molto lieve, con una magnitudo di soli 1.4 gradi sulla scala Richter, e di conseguenza non è stato udito dalle persone residenti.

Per quanto riguarda le coordinate geografiche, la Sala Sismica INGV-Roma fa sapere che il movimento tellurico ha avuto un epicentro individuato in una zona con 44.2420 gradi di latitudine, 10.7620 gradi di longitudine, e una profondità di 58 chilometri sotto il livello del mare.

TERREMOTO OGGI A CAMPI FLEGREI: I DETTAGLI INGV

In merito alle località in zona segnaliamo Montecreto, Fanano, Lama Mocogno, Riolunato e Fiumalbo, tutte delle provincia di Modena. Pistoia, distante 36 chilometri dall’epicentro, è risultata essere la città più vicina al sisma, mentre Modena è stata rilevate a 47 chilometri, con Prato più staccata a 48 e quindi Lucca a 49. Un sisma che, come facilmente intuibile, è avvenuto a cavallo fra Emilia Romagna e Toscana.

Altra scossa di terremoto di oggi è stata quella accaduta nei Campi Flegrei stamane all’alba, di preciso alle ore 5:17. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 1.3 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state 40.8360 gradi di latitudine, 14.1240 di longitudine, e una profondità di 3 chilometri sotto il livello del mare. In zona i comuni di Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Marano e Qualiani, tutti paesi a ridosso di Napoli, mentre Pozzuoli, distante tre chilometri, è risultata essere la cittadina più vicina al sisma.

