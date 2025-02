Sulla nostra pagina dedicata alle scosse di terremoto oggi, non possiamo che accendere i riflettori su quanto sta accadendo in Grecia, dove nella notte da poco passata si sono registrate altri movimenti tellurici non troppo distante da Santorini, nel Dodecaneso, da giorni falcidiato da continui sismi. Stando a quanto riporta l’Ingv, sarebbero stati ben 9 gli eventi sismici localizzati in quella zona del mondo, tutti registrati nel giro di poche ore, attorno alle ore 4:00 della notte scorsa, e tutti con una magnitudo superiore ai 4.0 gradi sulla scala Richter.

Il picco alle ore 4:36, quando i sismografi hanno segnato una magnitudo che ha sfiorato i cinque gradi, precisamente 4.8. La popolazione è in fuga da Santorini, tutti hanno paura che si verifichi un evento catastrofico, anche perchè la tensione è altissima sull’isola alla luce appunto dei numerosi eventi. In Italia fortunatamente siamo ben lontani da quelle magnitudo, visto che la scossa principale ha avuto una magnitudo di soli 1.4 gradi. Il movimento è stato segnalato a due chilometri a ovest di Cortino (siamo nella regione Abruzzo), a circa 18 chilometri da Teramo e a 30 da L’Aquila. Un’altra scossa di terremoto oggi è stata invece registrata in Veneto, in provincia di Belluno, a tre chilometri da Lentiai.

TERREMOTO OGGI VICINO A TREVISO, I DETTAGLI DEL SISMA

Anche in questo caso si è trattato comunque di un sisma molto leggero, avendo avuto una magnitudo di soli 1.4 gradi sulla scala Richter. Il sisma è stato registrato vicino a Treviso e a Pordenone, mentre è stato segnalato vicino a Torino un evento sempre decisamente leggero, con una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzato lungo il confine fra Italia e Francia.

L’epicentro è stato localizzato fra Novalesa e Monceisio, nonché a 51 km da Torino e a 54 da Moncalieri. Un quadro terremoti quindi decisamente normale per quanto riguarda l’Italia, mentre preoccupa la situazione in Grecia su cui sono puntati i riflettori degli esperti in questi ultimi giorni: attendiamo aggiornamenti.

