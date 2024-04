Terremoto oggi L’Aquila M 1.7/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Mar Tirreno

E’ mercoledì 3 aprile 2024 e anche oggi andiamo a fare il punto su quali siano state le principali scosse di terremoto che sono state registrate nel nostro Paese. Come precisato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, attraverso il proprio portale, l’ultimo sisma significativo è stato quello avvenuto in provincia de L’Aquila con una magnitudo di 1.7 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 8:26 di stamane di preciso a Cagnano Amiterno. Un’altra scossa di terremoto è stata localizzata oggi nel mar Tirreno Meridionale, in mare aperto, lontano dalla terra ferma, con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter.

Si è trattato di un evento tellurico che è stato localizzato alle ore 1:17 della notte passata, quindi fra martedì 2 e mercoledì 3 aprile 2024, in una zona con coordinate geografiche pari a 38.9500 gradi di latitudine, 15.3590 di longitudine e una profondità di 249 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma, essendo avvenuto lontano dalla terraferma, non è stato avvertito in nessun paese limitrofo e l’Ingv segnala a riguarda che “Nessun comune italiano entro 20 km dall’epicentro”, è stato rilevato. Per quanto riguarda invece le città più vicine con almeno 50mila abitanti, il terremoto è stato localizzato a 83 chilometri da Lamezia Terme, quindi 86 da Messina, 86 da Cosenza e infine 97 da Reggio Calabria.

TERREMOTO OGGI A CATANIA, I DETTAGLI INGV

Nella giornata di oggi è stata segnalata dall’Ingv un’altra scossa di terremoto, precisamente quella localizzata ad un chilometro di distanza da Sant’Alfio, in provincia di Catania. In questo caso, come riferisce la Sala Operativa INGV_OE (Catania), l’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, sisma che è stato localizzato alle ore 4:43 della notte passata in una zona con coordinate geografiche pari a 37.7460 gradi di latitudine, 15.1610 di longitudine, e una profondità di 5 chilometri sotto il livello del mare.

Giarre, Mascali, Riposto, Milo e Santa Venerina, comuni della provincia di Catania, sono state le località individuate nel raggio di 20 km dall’epicentro, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina è risultata essere Acireale, distante 15 chilometri, con Catania più staccata a 28, quindi Reggio Calabria a 59, Miessina a 61, Siracusa a 77 e Ragusa a 99. Le scosse di terremoto registrate oggi e segnalate su questa pagina non hanno causato danni ne feriti.











