Terremoto oggi L’Aquila M 1.8/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a Rieti

Come ogni giorno, anche oggi, martedì 9 aprile 2024, andiamo a scoprire insieme quali sono state le principali scosse di terremoto localizzate nel nostro Paese nonché oltre i confini. Il portale dell’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, segnala a riguardo un movimento tellurico a Capitignano, in provincia de L’Aquila, un sisma con una magnitudo di 1.8 gradi alle ore 10:38 di oggi. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata a 4 chilometri a sud est della località di San Mauro Marchesato, in provincia di Crotone. Si è trattato di un sisma molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.3 gradi sulla scala Richter, localizzato alle ore 2:27 della notte passata, quindi fra lunedì 8 e martedì 9 aprile 2024.

Le sue coordinate geografiche sono state 39.0760 gradi di latitudine, 16.9540 di longitudine e una profondità di 31 chilometri sotto il livello del mare, mentre i comuni individuati nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro, così come comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, sono stati Cutro, Scandale, Santa Severina, Roccabernarda, Marcedusa e Rocca di Neto, tutti della provincia di Crotone. Proprio la città calabrese è risultata essere la più vicina al sisma, distante 15 chilometri dall’epicentro, con Catanzaro a 36, quindi Lamezia Terme a 56 e infine Cosenza a 65.

TERREMOTO OGGI A RIETI, I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata nella giornata di oggi nella regione Lazio, precisamente a un chilometro a est di Concerviano, in provincia di Rieti. In questo caso il sisma ha avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter ed è stato registrato nel cuore della notte passata, alla ore 4:41, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.3220 gradi di latitudine, 12.9940 di longitudine e una profondità di 12 chilometri.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, i comuni individuati in zona sono stati quelli di Longone Sabino, Petrella Salto, Rocca Sinibalda, Belmonte in Sabina e Cittaducale, mentre la città più vicina all’epicentro è risultata essere L’Aquila, distante 34 chilometri, con Terni a 39, quindi Guidonia Montecelio a 42, Tivoli a 43, infine Roma a 64 chilometri di distanza.

