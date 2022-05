Terremoto oggi L’Aquila M 1.9/ Ingv ultime notizie, trema anche Macerata

Anche oggi, sabato 7 maggio 2022, andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nel resto del mondo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico importante verificatosi nel nostro Paese, è quello avvenuto nella regione Abruzzo, precisamente ad un chilometro a est della località di Ovindoli, in provincia de L’Aquila. La scossa è stata lieve, di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter, ed è stata segnalata dai sismografi alle ore 3:48 della notte passata, fra venerdì 6 e sabato 7 maggio 2022.

L’evento tellurico abruzzese ha avuto coordinate geografiche pari a 42.1320 gradi di latitudine, 13.5270 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nelle vicinanze vi sono i comuni di Celano, Aielli, Rocca di Mezzo, Cerchio e Massa d’Albe, tutti paesi della provincia de L’Aquila. E proprio il capoluogo abruzzese è risultato essere la città più vicina all’epicentro, distante 27 chilometri, con Chieti più staccata a 58 e Teramo a 61.

TERREMOTO OGGI A MACERATA DI M 1.7: TUTTI I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto avvenuta oggi, è quella registrata nella regione Marche, a sei chilometri a ovest di Serravalle di Chienti, in provincia di Macerata. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, avvenuto alle ore 2:43 della notte scorsa, e registrato con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0610, 12.8830 e una profondità di 9 km sotto il livello marino.

Il terremoto è stato registrato non troppo distante dalla regione Umbria visto che in zona l’Ingv segnala i comuni di Nocera Umbra e Valtopina, in provincia di Perugia, ma anche Sefro, Monte Cavallo e Muccia del maceratese. La città più vicina è invecerisultata essere Foligno, distante 19 chilometri, con Perugia a 40 e Terni a 59.

