Terremoto oggi L’Aquila M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Ragusa

C’è stata una nuova scossa di terremoto oggi in Italia, così come comunicato puntualmente dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ogni giorno classifica e analizza i vari sismi non soltanto italiani. L’ultimo evento tellurico è stato quello avvenuto a cinque chilometri a sud est dalla località di Campotosto, in provincia de L’Aquila, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter.

L’evento tellurico è stato segnalato stamane all’alba, precisamente alle ore 5:36, in una zona con coordinate geografiche pari a 42.52 gradi di latitudine, 13.39 di longitudine, e una profondità di 14 chilometri sotto il livello del mare. Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica INGV-Roma, la scossa di terremoto di oggi è avvenuta nei pressi di Capitignano, Crognaleto, Barete, Montereale e Pizzoli, comuni della provincia de L’Aquila e di Teramo, mentre, per quanto riguarda le città più importanti nei pressi dell’epicentro, viene segnalata L’Aquila a 19 chilometri di distanza, quindi Teramo a 30 e a 61 chilometri Terni.

TERREMOTO OGGI A RAGUSA E IN SLOVENIA: I DETTAGLI DELL’INGV

Campotosto che aveva tremato anche nella tarda serata di ieri, alle 23:53, con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter, mentre sempre nella giornata di oggi, alle ore 1:17 della notte, l’Ingv ha segnalato una scossa di terremoto in Sicilia, a sei chilometri a est della città di Ragusa.

L’evento tellurico ha avuto una magnitudo di 1.9 gradi sulla scla Richter, ed è stato identificato in una zona con coordinate geografiche pari a 36.926 gradi di latitudine, 14.799 di longitudine, e una profondità di 29 chilometri sotto il livello del mare. Modica, Giarratana, Chiaramonte Gulfi e Scicli, i comuni più prossimi al sisma, mentre Ragusa dista esattamente sei chilometri dall’epicentro, con Modica a 8 e Vittoria a 23. Segnaliamo infine un’ultima scossa di terremoto registrata oggi, di preciso la scorsa notte, alle ore 3:32, in Slovenia, con una magnitudo di 2.9 gradi e una profondità di un chilometro.

