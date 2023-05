Terremoto oggi L’Aquila M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Come da copione anche oggi, giovedì 11 maggio 2023, andiamo a fare il punto su quali siano le scosse di terremoto principali che si sono verificate in Italia. Scorrendo il bollettino aggiornato live da parte dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, l’ultimo evento tellurico importante è quello avvenuto a quattro chilometri a nord ovest della località di Pescasseroli, in provincia de L’Aquila (Abruzzo), dove si è verificato un sisma di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter.

L’evento è stato localizzato alle ore 5:08 di stamane dalla Sala Sismica INGV-Roma, e le coordinate geografiche dello stesso sono state 41.8340 gradi di latitudine, 13.7630 di longitudine, e una profondità di 17 chilometri sotto il livello del mare. In zona si trovano i comuni di Opi, Bisegna, Villavallelonga, Scanno e Campoli Appennino, in provincia de L’Aquila, mentre la città con almeno 50mila abitanti più vicina è risultata proprio il capoluogo abruzzese, distante 65 chilometri dall’epicentro, con Chieti a 67 km e quindi Pescara a 80.

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA E NEL TIRRENO

Un’altra scossa di terremoto si è verificata nella regione Umbria, precisamente a sette chilometri a sud est di Valtopina, in provincia di Perugia. In questo caso si è tratto di un sisma con una magnitudo di 1,9 gradi sulla scala Richter localizzata alle ore 1:54, nel cuore della notte passata, fra mercoledì 10 e giovedì 11 maggio 2023.

Le sue coordinate geografiche sono state 43.0070 gradi di latitudine, 12.8120 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare, mentre il comune più vicino è risultato essere Spello, distante 12 chilometri, seguito da Nocera Umbra, Serravalle di Chienti e infine Trevi. La città più vicina è stata invece Foligno, a 10 chilometri dalla zona del terremoto, con Perugia a 36 e infine Terni a 51. Segnaliamo infine una scossa di terremoto avvenuta oggi nel mar Tirreno Meridionale con una magnitudo di 2,3 gradi sulla scala Richter, sisma localizzato alle ore 2:21 della notte scorsa.

