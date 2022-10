Terremoto oggi L’Aquila M 2.3/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Calabria

Scopriamo insieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi, lunedì 10 ottobre 2022, in Italia e non solo. Secondo quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello registrato a quattro chilometri a sud di Pizzoli, in provincia de L’Aquila, nella regione Abruzzo. Il terremoto di oggi è stato di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto stamane all’alba, precisamente alle ore 4:54.

Terremoto oggi Grecia M 5.2/ Ingv ultime notizie, tremano anche le Marche

Le sue coordinate geografiche sono state 42.4000 gradi di latitudine, 13.3020 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, la Sala Sismica INGV-Roma segnala i paesi di Scoppito, Barete, Cagnano Amiterno e Tornimparte, tutte località della provincia de L’Aquila. Spazio infine alle città più vicine, a cominciare proprio dal capoluogo abruzzese, distante 10 chilometri dall’epicentro, con Teramo più staccata a 44 e Terni a 57. Il terremoto di oggi in Abruzzo non ha causato alcun danno ne tanto meno dei feriti.

Terremoto oggi L'Aquila M 1.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Benevento

TERREMOTO OGGI A PLATI, IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Un’altra scossa di terremoto oggi si è verificata a cinque chilometri a nord est di Plati, in provincia di Reggio Calabria. In questo caso il sisma è stato di magnitudo 1.7 gradi sulla scala Richter, registrato nel cuore della notte passata, alle ore 1:25 fra domenica 9 e lunedì 10 ottobre 2022.

Le sue coordinate geografiche sono state 38.2610 gradi di latitudine, 16.0800 di longitudine, e una profondità di 49 chilometri sotto il livello del mare, mentre, in merito ai comuni vicini l’epicentro, si segnalano Ciminà, Antonimina, Molochio, Oppido Mamertina e Terranova Sappo Minulio. Reggio Calabria, distante 42 chilometri dalla zona del terremoto, è risultata la città più vicina, con Messina a 46, Lamezia Terme a 82 e infine Catanzaro a 85. Anche in questo caso il sisma non ha causato danni ne tanto meno delle vittime o dei feriti.

Terremoto oggi Catania M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche alle Isole Eolie

© RIPRODUZIONE RISERVATA