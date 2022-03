Terremoto oggi L’aquila M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cuneo

Anche nella giornata di oggi, lunedì 14 marzo 2022, si sono verificate delle scosse di terremoto in Italia e nel resto del mondo. Stando a quanto segnalato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico significativo è quello avvenuto a cinque chilometri ad ovest della località di Ocre, in provincia de L’Aquila, in Abruzzo.

TERREMOTO OGGI TRAPANI M 2.0/ Ingv ultime scosse: tremano Sicilia e confine Francia

Il sisma ha avuto una magnitudo pari a 2.4 gradi sulla scala Richter e stando all’Ingv è avvenuto poco dopo la mezzanotte di ieri, precisamente alle ore 00:29 in una zona con coordinate geografiche pari a 42.288 gradi di latitudine, 13.417 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma segnala come comuni limitrofi Fossa, Lucoli, Rocca di Cambio e Sant’Eusanio, tutti paesi della provincia de L’Aquila che è la città più vicina all’epicentro, distante solo sette chilometri. Più staccata troviamo invece Teramo, a 48 chilometri, con Chieti a 62. Sempre nella notte passata si è verificata oggi un’altra scossa di terremoto, questa volta nel nord Italia, precisamente in Piemonte.

Terremoto oggi Accumoli M 2.9/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Macerata

TERREMOTO OGGI A CUNEO: I DETTAGLI INGV DELLA SCOSSA

Alle ore 4:00 precise un evento tellurico di magnitudo 1.6 gradi sulla scala Richter ha interessato il comune di Macra, in provincia di Cuneo. In questo caso le coordinate geografiche sono state 44.505 gradi di latitudine, 7.192 di longitudine, e una profondità di 13 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni limitrofi, si segnalano Celle di Macra, Stroppo, San Damiano Macra, Cartignano e Sampeyre, tutti del cuneese.

Cuneo è risultata essere distante 31 chilometri, mentre a 68 si trova Moncalieri. Tutte e due le scosse di terremoto verificatesi nella giornata di oggi e descritte su questa pagina, non hanno provocato alcun danno a vie di comunicazioni o edifici, ne tanto meno hanno coinvolto delle persone, vista anche la loro scarsa potenza.

Terremoto oggi mar Ionio M 2.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Massa Carrara

© RIPRODUZIONE RISERVATA