Terremoto oggi L’Aquila M 3.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Emilia

E’ giunto il momento di scoprire assieme quali sono state le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia e nel resto del mondo. Come sempre ci affidiamo all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che classifica tutti i movimenti tellurici in tempo reale. L’ultimo sisma significativo è quello avvenuto in località Cocullo, in provincia di L’Aquila, con una magnitudo di 3.2 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 9:46 di stamane, pochi minuti fa. Alle ore 9:06, invece, una scossa di magnitudo 2.4 gradi in quel di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, mentre alle 8:31 ha tremato Amatrice, in provincia di Rieti (M 2.1). Pochi minuti prima, invece, un sisma di magnitudo 2.1 nello Ionio Meridionale, mentre un altro terremoto è stato segnalato oggi a tre chilometri a sud ovest della località di Torri del Benaco, in provincia di Verona.

Terremoto oggi Mar Ionio M 2.9/ Ingv ultime notizie, sciame sismico: 7 scosse

Si è trattato di un movimento tellurico di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter registrato di preciso alle ore 2:22 della notte passata dalla Sala Sismica INGV-Roma. Le coordinate geografiche del sisma sono state 45.586 gradi di latitudine, 10.655 di longitudine e una profondità di 10 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i paesi nella zona si segnalano Garda, Bardolino, Costermano sul Garda, Toscolano-Maderno, San Felice del Benaco, tutti comuni del veronese. Verona è risultata essere anche la città più vicina, distante 31 chilometri dall’epicentro, con Brescia a 34, Trento a 65 e più staccata Vicenza a 70 chilometri.

Terremoto oggi Palermo M 2.8/ Ingv ultime notizie, scossa lungo la costa siciliana

TERREMOTO OGGI, SCOSSA VICINO A PISA E LUCCA: I DETTAGLI INGV

Altra scossa di terremoto avvenuta oggi è stata quella registrata in Toscana, di preciso a cinque chilometri a nord del comune di Vecchiano, in provincia di Pisa. In questo caso l’evento tellurico è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle ore 1:46, fra venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022.

La scossa ha avuto coordinate geografiche pari a 43.825 gradi di latitudine, 10.398 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre, per quanto riguarda i comuni in zona, si segnalano Massarosa, San Giuliano Terme e Viareggio, tutti dislocati fra il lucchese e il pisano. Proprio Lucca e Pisa sono le due città più prossime all’epicentro, distanti rispettivamente 9 e 12 chilometri, con Viareggio a 13 e Livorno a 31.

Terremoto oggi Udine M 2.2/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Reggio Emilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA