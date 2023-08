Terremoto oggi Linguaglossa M 2.7/ Ingv ultime notizie, trema anche la costa della Calabria

Alcune scosse di terremoto sono state avvertite oggi in Sicilia. La più rilevante, di magnitudo 2.7 sulla scala Richter, ha avuto come epicentro il comune di Linguaglossa, in provincia di Catania. In particolare, sono due i fenomeni sismici che sono stati registrati dalla Sala Operativa di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8600, 15.1590 ad una profondità di 16 km.: uno alle 23:45 di ieri, l’altro all’1:45 di questa notte. Entrambi sono stati lievemente avvertiti dalla popolazione, ma non hanno causato danni a cose o persone.

Terremoto oggi Campi Flegrei M 2.5/ Ingv ultime notizie: scosse anche nel Mar Tirreno

Poco prima, nella stessa zona, c’era stata un’altra scossa con epicentro a Castiglione di Sicilia, sempre in provincia di Catania. Anche in questo caso ci sono stati due episodi sismici, uno alle 23:17 di ieri sera e uno all’1:17 di questa notte. L’entità del sisma in questo caso è stata ancora più lieve, pari a 2.1 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8770, 15.1460 ad una profondità di 14 km.

Terremoto oggi in Sicilia M 2.9/ Ingv ultime notizie: sisma anche alle Isole Eolie

TERREMOTO OGGI: TREMA LA COSTA CALABRA E IL CENTRO ITALIA

La Sicilia non è stata tuttavia l’unica regione colpita dal terremoto oggi. Alcune scosse infatti sono state registrate anche nella costa sud occidentale della Calabria, in prossimità di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Una alle ore 9:53 e un’altra alle ore 11:53, entrambe di magnitudo 2.2 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Operativa di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con coordinate geografiche (lat, lon) 38.8600, 16.1340 ad una profondità di 11 km.

Terremoto oggi Campi Flegrei Md 2.0/ Ingv ultime notizie: nuova scossa dopo lo sciame di ieri

Infine, ci sono state delle scosse anche a 4 km da Satriano di Lucania, in provincia di Potenza, con magnitudo 2.0 sulla scala Richter, e nella costa Marchigiana Picena in prossimità di Ascoli Piceno, con magnitudo 2.1 sulla scala Richter. Entrambi i fenomeni data la loro lieve entità non sono stati avvertiti dalla popolazione né tanto meno hanno causato danni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA