Terremoto oggi Lucca M 2.1/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Cuneo

E’ venerdì 29 aprile 2022 e anche oggi andiamo a fare il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate in Italia e nelle nazioni straniere. L’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano, che registra e analizza live i vari movimenti tellurici, ha segnalato nelle ultime ore una scossa di terremoto in provincia di Lucca, precisamente nella località di Sillano Giuncugnano, provincia di Lucca, con una magnitudo di 2.1 gradi sulla scala Richter alle ore 8:24 di stamane. Un’altra scossa di terremoto è stata segnalata oggi dall’Ingv a undici chilometri a sud ovest dalla località di Vinadio, in provincia di Cuneo (Piemonte).

Si è trattato di un evento tellurico lieve visto che il sisma ha avuto una magnitudo di 1.6 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate geografiche sono state pari a 44.2180 gradi di latitudine, 7.1210 di longitudine, e una profondità di 9 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto piemontese è stato localizzato durante la notte passata, precisamente alle ore 3:06 fra giovedì 28 e venerdì 29 aprile 2022, e stando a quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, nella zona vi sono i Comuni di Aisone, Sambuco, Pietraporzio e Demonte, tutti paesi del cuneese. Cuneo è risultata essere anche la città più vicina all’epicentro, distante 40 chilometri, con Sanremo a 69 e più staccata Moncalieri, a 98 chilometri di distanza.

TERREMOTO OGGI AD ACCUMOLI: TUTTI I DETTAGLI DELL’INGV

L’Ingv ha segnalato anche una scossa di terremoto avvenuta a sei chilometri a ovest di Accumoli, in provincia di Rieti, alle ore 4:07 di oggi. Anche in questo caso si è trattato di un evento tellurico di lieve entità, avendo avuto una magnitudo di 1.1 gradi sulla scala Richter, mentre le sue coordinate sono state 42.6760 gradi di latitudine, 13.1760 di longitudine, e una profondità di 19 chilometri sotto il livello marino.

A livello di Comuni in zona si segnalano Cittareale, Amatrice, Cascia, Norcia a Arquata del Tronto, tutte località ben note in quanto ad attività sismica, mentre L’Aquila è risultata la città più vicina, distante 40 chilometri, con Teramo a 43 e Terni a 45. Entrambe le scosse di terremoto di oggi non hanno causato danni ne feriti.

