Terremoto oggi Lucca M 2.4/ Ingv ultime notizie, lieve scossa a Montecarlo

Andiamo a fare il punto anche oggi, giovedì 13 aprile 2023, su quali siano state le scosse di terremoto verificatesi in Italia nelle ultime ore. Come si legge sul portale dell’Ingv, il sito dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’ultimo evento tellurico “importante” è quello accaduto a Sillano Giuncugnano, in provincia di Lucca, alle ore 11:38 di stamane con una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Sempre in zona, precisamente a tre chilometri a sud ovest di Altopascio, comune in provincia di Lucca, si è verificato un sisma molto leggero, avendo avuto una magnitudo di 1.2 gradi sulla scala Richter.

Come localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, il terremoto di oggi ha avuto coordinate geografiche pari a 43.7980 gradi di latitudine, 10.6570 di longitudine, e una profondità di 11 chilometri sotto il livello del mare, registrato alle ore 2:48 nella notte passata, fra mercoledì 12 e giovedì 13 aprile 2023. I paesi più vicini all’epicentro sono stati quelli di Porcari, Montecarlo, Chiesina Uzzanese, Capannori e Ponte Buggianese, località della provincia di Lucca e Pistoia, e proprio Lucca è risultata essere la cittadina più vicina all’epicentro, distante solo 13 chilometri dal sisma, con Pisa più staccata a 22, quindi Pistoia a 26.

TERREMOTO OGGI A CUNEO E MONTECARLO: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto si è verificata oggi a sette chilometri a sud di Vinadio, in provincia di Cuneo. In questo caso si è trattato di un evento tellurico di magnitudo 1.9 gradi sulla scala Richter avvenuto nella serata di ieri, precisamente alle ore 17:32.

Le sue coordinate geografiche sono invece state 44.2470 gradi di latitudine, 7.1790 di longitudine, e una profondità di 8 chilometri sotto il livello del mare, mentre in zona sono stati individuati i comuni di Aisone, Demonte, Sambuco, Pietraporzio e Entracque. Da segnalare la distanza fra Cuneo e l’epicentro pari a 34 chilometri, quindi Sanremo a 68 e Moncalieri a 93. Registrata infine una scossa di terremoto oggi vicino a Montecarlo, in Francia, di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, alle ore 3:20 della notte scorsa.

