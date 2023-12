Terremoto oggi M 1.5 a Messina/ Ingv ultime notizie, lievi scosse anche a Firenze

Facciamo anche oggi, lunedì 18 dicembre, il punto sulle scosse di terremoto che si sono verificate sul territorio italiane, tracciate dall’Istituto Nazione di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Fortunatamente, dal bollettino giornaliero non sembrano esserci state scosse particolarmente intense, anche se la terra attorno a Firenze ha tremato più volte. Il sisma più “Importante”, tuttavia, si è verificato alle porte di Messina, con una magnitudo sulla scala Richter di 1.5.

Precisamente, il terremoto in provincia di Messina si è verificato alle ore 07:30:37. Il punto di origine, rileva l’Ingv, è stato in mare, precisamente alle coordinate (latitudine e longitudine) 38.3120, 15.4260, con una profondità di 10 km. La città più vicina all’epicentro sismico è Villafranca Tirrena, ad una distanza di 8 km, mentre Messina si trova a 17 km dall’origine del sisma. Complessivamente, però, fortunatamente non si sono verificati grandi danni in nessuna delle città vicine all’epicentro del terremoto a Messina. La scossa, tuttavia, segue quella più violenta, con una magnitudo di 1.8, che si è verificata ieri presso le Isole Eolie, anche in questo caso senza danni, feriti o vittime.

TERREMOTO OGGI: SCOSSE ALLE PORTE DI FIRENZE

La giornata odierna, insomma, a livello di scosse di terremoto sembra essere stata piuttosto tranquilla, con il picco di 1.5 a Messina. Tuttavia, in provincia di Firenze si sono verificate, a breve distanza tra loro nel corso della notte, diversi sismi, tutti di lieve entità. Il più violento, infatti, ha avuto una magnitudo pari ad 1.4 e si è originato a Firenzuola, alle coordinate 44.1530, 11.3610, con una profondità di 9 km. La maggior parte dei sismi, invece, si sono verificati a Marradi, con un picco di 0.9 alle ore 9:02.

Da segnalare, sempre dal bollettino dell’Ingv, anche il terremoto con una magnitudo di 1.5 che si è verificato ad Accumoli (coordinate 42.7300, 13.2110, profondità di 10 km), in provincia di Rieti, alle ore 01:37:06. Tra l’una e le due di notte, inoltre, si sono verificate altre due scosse di magnitudo 1.4 a Monte Cavallo e a Castelsantangelo sul Nera, entrambe in provincia di Macerata, ai quali si aggiunge un ulteriore terremoto a Loro Piceno, con una magnitudo di 1.2.

