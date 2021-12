Terremoto oggi, M 2.0 a Bergamo/ Ultime scosse INGV: M 3.1 a Cosenza

Dopo una giornata convulsa e per fortuna senza particolari danni, la situazione del terremoto oggi in Italia è certamente più tranquilla di quanto avvenuto sabato 18 dicembre: dopo il sisma di M 4.4 che ha fatto tremare Bergamo e Milano, nelle ultime 24 ore da segnalare vi è una scossa di grado M 3.1 sulla scala Richter in arrivo dalla Calabria.

Appena passata la mezzanotte, il terremoto si è fatto sentire nell’epicentro Panettieri in provincia di Cosenza: a 9 km di profondità come ipocentro, gli altri comuni vicino alla zona interessata – tutti, lo ribadiamo, senza alcun danno segnalato – sono Carlopoli, Bianchi, Cicala, Colosimi, Parenti, Taverna, San Pietro Apostolo, Fossato Serralta, Serrrastretta, Magisano, Pentone, Gimigliano, Decollatura, Rogliano, Scigliano, Tiriolo, Carpanzano, Cellara, Amato, Marzi.

Stamattina invece alle ore 8.44 il centro nazionale INGV ha segnalato un altro terremoto in zona Bergamo, di entità decisamente inferiore a quello che ieri ha fatto tremare la Lombardia: sisma di grado M 2.0, epicentro a Serina (Bergamo) con ipocentro a circa 44 km sotto il livello del terreno. I comuni interessati, sempre senza danni a cose o persone, vengono scanditi dal bollettino INGV: si tratta di Cornalba, Dossena, Costa Serena, Oltre il Colle, Bracca, San Pellegrino Terme, Oneta, Aviatico, Giorno, Selvino , Zogno, Lenna, Valnegra, Piazza Brembana, Roncobello, Premolo, Fiorano al Serio, Parte, Sedrina, Ubiale Clanezzo. Il sindaco del Comune ieri epicentro del sisma da M 4.4, Bonate Sotto, racconta al Corriere della Sera che della scossa l’hanno avvertita forse più a Milano che non i suoi abitanti: «l’avete sentita più a Milano. Un boato come un tuono, qui abbiamo però sofferto già troppo per il Covid». Ieri il presidente INGV Carlo Doglioni al “Corriere della Sera” ha spiegato le cause del terremoto lombardo: «Milano si trova nella Zona 3 della classificazione sismica italiana, con alcune aree in Zona 4, di conseguenza la pericolosità sismica è considerata bassa». Quello che è avvenuto ieri, conclude il n. 1 INGV, «è un terremoto di tipo compressivo, vuol dire che è la placca adriatica che si avvicina relativamente di 1 o 2 millimetri all’anno rispetto alla placca europea». Si attendono altre repliche ma pur sempre senza la gravità che purtroppo, ogni 2-3mila anni potrebbe avvenire anche per aree di “zona 3” come l’area milanese.

