Terremoto oggi M 2.0 a Grosseto/ Ingv ultime notizie, scosse a Parma e Perugia

Numerose sono le scosse di terremoto che si sono verificate fra oggi e la tarda serata di ieri, a cominciare da quella di magnitudo 3.3 gradi avvenuta in provincia di Parma, precisamente nel comune di Solignano. Come segnalato dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il movimento tellurico è avvenuto alle 21:33 di ieri, mercoledì 15 settembre, in una zona con coordinate geografiche pari a 44.628 gradi di latitudine e 9.926 di longitudine, con una profondità di 27 chilometri sotto il livello del mare.

Segnaliamo anche un’altra scossa, questa volta in Umbria, in provincia di Perugia. A quattro chilometri a nord ovest da Apecchio si è verificato un terremoto di magnitudo 2.9 gradi sulla scala Richter datato ore 23:03 di ieri: il sisma è stato segnalato nei pressi dei comuni di Mercatello sul Metauro, Sant’Angelo in Vado, Piobbico, Borgo Pace e Urbania, tutti paesi del perugino, ed ha avuto una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino, quindi molto superficiale.

TERREMOTO OGGI GROSSETO E MESSINA: TUTTI I DETTAGLI

A livello di città si segnalano Arezzo a 43 chilometri, Perugia a 53, nonché Rimini e Pesaro a 55. Oggi, poco dopo la mezzanotte, erano precisamente le 00:02, spazio ad un sisma in quel di Montieri, in provincia di Grosseto (Toscana), un evento tellurico lieve, di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, avvenuto ad una profondità di 9 chilometri sotto il livello marino.

Nella zona si trovano i comuni senesi di Chiusdino e Monticiano, ma anche Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa, e Monterotondo Marittimo e Massa Marittima nel grossetano. Infine, l’ultimo terremoto di queste ore è stato registrato nella zona sud della nostra penisola, in quel di Rodi Millici, in provincia di Messina. Il sisma è stato di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, ed è avvenuto alle 23:53 della serata di ieri. In tutti i casi elencati, non si sono verificati danni a persone o cose.

