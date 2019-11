Terremoto oggi M 2.1 a Messina/ Ingv ultime scosse, sisma anche a Frosinone

Una nuova scossa di terremoto si è verificata quest’oggi nella costa siciliana nord orientale. Stando a quanto comunicato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto precisamente alle ore 2:06 della notte fra martedì 19 e mercoledì 20 novembre, non troppo distante dalle piccole isole Lipari. Le coordinate geografiche esatte, stando a quanto registrato dalla sala sismica dell’Ingv di Roma, sono state di 38.31 gradi di latitudine, e 14.87 di longitudine, con una profondità pari a 112 chilometri sotto il livello del mare. Anche nella giornata di ieri si era verificata una scossa più o meno nella stessa zona, forse distante un paio di chilometri, e bisognerà capire se vi è in corso uno sciame sismico o meno. Resta il fatto che il sisma di questa notte ha avuto una magnitudo molto lieve, pari a 2.1 gradi sulla scala Richter, di conseguenza non ha provocato danni ne tanto meno feriti, ed inoltre i suoi effetti sono stati attutiti dal fatto di essersi verificato in mare e ad una profondità elevata.

TERREMOTO ANCHE A FROSINONE E UDINE

Nella notte da poco passata l’Ingv ha individuato un altro terremoto, questa volta nel Lazio, in provincia di Frosinone (precisamente a Pescosolido), con un ipocentro a 13 chilometri sotto il livello del mare. La magnitudo è stata anche in questo caso non significativa, pari a 2.0 gradi, mentre i paesi interessati sono stati Balsorano, Sora, Campoli Appennino, Broccostella, San Vincenzo Valle Roveto e Villavallelonga. Per quanto riguarda le cittadine più importanti, invece, segnaliamo L’Aquila, Latina e infine Velletri, distanti circa 70 chilometri dall’epicentro. Segnaliamo infine un altro movimento tellurico avvenuto nella tarda serata di ieri, precisamente alle ore 21:02, in quel del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Un sisma localizzato ad Arte Terme di magnitudo 2.5 gradi e che è andato a scuotere ancora di più una popolazione, quella del Triveneto, già profondamente turbata dopo gli ultimi accadimenti drammatici causati dal maltempo.

