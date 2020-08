TERREMOTO OGGI M 2.1 AD ACCUMOLI (RIETI)/ Ingv, scosse anche a Foggia e L’Aquila

Terremoto oggi ad Accumoli, in provincia di Rieti. Una scossa di magnitudo 2.1 sulla scala Richter è stata registrata dalle apparecchiature dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) alle ore 4:22 di questa mattina. Un sisma di lieve entità per il comune del che tra l’agosto e l’ottobre del 2016 ha scontato un prezzo altissimo a causa della serie di terremoti che mise in ginocchio il Centro Italia. La scossa ha avuto origine nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 42.73 e longitudine 13.25, con ipocentro individuato ad una profondità nel sottosuolo di 9 km. Tra i comuni situati nel raggio di 20 km dall’epicentro del sisma abbiamo, oltre ad Accumoli: Arquata del Tronto, Amatrice, Cittareale, Acquasanta Terme, Norcia, Montegallo e Cascia. Il terremoto non ha provocato alcun danno.

TERREMOTO OGGI 15 AGOSTO: SCOSSA M 2.0 IN PROVINCIA DI FOGGIA

Della stessa intensità il terremoto registrato oggi 15 agosto 2020 in provincia di Foggia alle ore 3:54 di questa notte. Come riportato dal consueto report dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma ha raggiunto una magnitudo di 2.1 sulla scala Richter, anche in questo caso senza provocare danni a persone e/o cose. L’epicentro della scossa è stato localizzato nel comune di San Nicandro Garganico, per la precisione nel punto di coordinate geografiche corrispondenti a latitudine 41.85 e longitudine 15.66. L’ipocentro è stato invece collocato ad una profondità di 25 km. Tra i centri abitati situati nel raggio di 20 km dall’origine del movimento tellurico troviamo San Nicando Garganico, Cagnano Varano, San Marco in Lamis, Carpino, San Giovanni Rotondo e Apricena. Da segnalare, per concludere, una scossa di M 2.0 alle 7:48 di oggi in quel di Capitignano, in provincia dell?Aquila.



