Terremoto oggi M 2.1 Amatrice/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Perugia

Sono state diverse le scosse di terremoto verificatesi quest’oggi in Italia, tutte prontamente segnalate dall’Ingv, l’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia. Partiamo da quella più recente registratasi alle ore 9:38 di oggi, sabato 2 gennaio 2021, a 8 chilometri ad est di Amatrice, in provincia di Rieti. Il terremoto di oggi è stato di magnitudo 2.1 gradi sulla scala Richter, ed è stato localizzato di preciso in una zona con coordinate geografiche pari a 42.64 gradi di latitudine e 13.39 di longitudine, con un ipocentro di 15 chilometri sotto il livello del mare.

La scossa è stata avvertita oltre ad Amatrice anche presso i comuni limitrofi di Campotosto, Cortino, Crognaleto, Rocca Santa Maria, Accumoli e Valle Castellana. Fra i paesi principali, invece, segnaliamo Teramo, L’Aquila e Terni, nel giro di 60 chilometri dall’epicentro. La scossa, vista la sua moderatezza, non ha comunque provocato alcun danno ne tanto meno dei feriti. Rimanendo nel centro Italia, sempre oggi si è verificata una scossa in Umbria, in località Massa Martana, in provincia di Perugia.

TERREMOTO OGGI ANCHE A MACERATA E IN SICILIA

L’evento tellurico è stato di magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter ed è stato segnalato dalla Sala Sismica INGV in Roma alle ore 7:46 di questa mattina. Il terremoto perugino ha avuto coordinate geografiche pari a 42.8 gradi di latitudine e 12.5 di longitudine, con una profondità di 7 chilometri sotto il livello marino. Fra i comuni che hanno avvertito la scossa troviamo Todi, Giano dell’Umbria, Collazzone, Fratta Todina, e Monte Cavallo di Vibio, ma l’evento tellurico è stato molto lieve e anche in questo caso non ha causato danni ne feriti. Dall’Umbria alle Marche dove è stata segnalata una scossa di magnitudo 2.2 gradi a 3 chilometri ad ovest di Monte Cavallo, in provincia di Macerata. L’evento si è verificato nella notte appena passata, quella fra l’1 e il 2 gennaio 2021, precisamente all’1:17. Infine l’ultima scossa, quella registrata stamane alle 8:44 in Sicilia presso il comune di Regalna (provincia di Catania), con una magnitudo di 2.2 gradi.



