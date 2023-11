Terremoto oggi M 2.3 al confine tra Italia e Francia/ Ingv ultime notizie, lieve scossa anche a L’Aquila

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha segnalato una scossa di terremoto oggi al confine tra l’Italia e la Francia. L’episodio sismico, avvenuto alle ore 11:24 di questa mattina, è stato di M 2.3 sulla scala Richter e ha avuto epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 44.4810, 6.8680 ad una profondità di 10 km. Il Comune più vicino è quello di Acceglio, in provincia di Cuneo. Il fenomeno potrebbe essere stato avvertito però anche ad Argentera, Prazzo, Bellino, Canosio, Marmora, Elva e Pietraporzio, poco più distanti. Non si segnalano danni a cose o persone.

Un’altra lieve scossa di terremoto si è verificata oggi alle ore 11:45, questa volta nel Centro Italia. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala Sismica di Roma dell’INGV a Cagnano Amiterno, in provincia di L’Aquila, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.4440, 13.1830 ad una profondità di 16 km. Tra i Comuni vicini anche Barete, Borbona, Antrodoco, Pizzoli, Scoppito e Montereale. L’episodio è stato di M 1.9 sulla scala Richter e non è stato ampiamente avvertito dalla popolazione.

TERREMOTO OGGI: LA SITUAZIONE È DRAMMATICA IN NEPAL

Per quanto riguarda le scosse di terremoto all’estero, diventa sempre più drammatica la situazione in Nepal, dove nei giorni scorsi c’è stata una scossa di M 6.4 sulla scala Richter e altre di assestamento. L’epicentro è stata la zona del Nord-Ovest, a circa 42 chilometri da Jumla. Il bilancio, che resta purtroppo provvisorio, è di 157 morti e 197 feriti. I distretti più colpiti sono stati Jajarkot e Western Rukum. L’esercito è in campo per offrire gli aiuti necessari alla popolazione. Il Governo ha mobilitato 5 elicotteri e un aereo per le operazioni di soccorso e per la distribuzione di aiuti, coinvolgendo circa 1.500 soldati. I lavori tuttavia procedono lentamente poiché le zone colpite sono difficili da raggiungere. Anche l’India, dove l’episodio sismico è stato ampiamente avvertito, ha offerto la propria solidarietà e il proprio aiuto al Paese.

