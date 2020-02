Terremoto oggi M 2.3 Catanzaro/ Ingv ultime scosse, otto sismi nel giro di poche ore

Numerose le scosse di terremoto che sono state registrate oggi, mercoledì 12 febbraio in Italia. La zona dove i movimenti si sono maggiormente concentrati è la provincia di Catanzaro, in Calabria. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, più comunemente noto come Ingv, ha registrato e catalogato in quella zona ben otto scosse superiori alla magnitudo 2.0 gradi sulla scala Richter, dalla serata di oggi alla mattinata odierna. L’ultimo evento è avvenuto poco fa, alle ore 7:56, una scossa di magnitudo 2.3, con coordinate geografiche pari a 38.82 gradi di latitudine, e 16.84 di longitudine. La profondità è stata invece individuata a 25 chilometri sotto il livello del mare. L’evento si è verificato in mare ma a pochi chilometri dalla costa, ed ha interessato i comuni limitrofi di Sella Marina, Botricello, Cropani, Soveria Simeri. A livello di città, invece, Catanzaro, Crotone, Lamezia Terme e Cosenza sono quelle più vicine all’epicentro.

SCOSSA DI TERREMOTO OGGI ANCHE A UDINE

Alle ore 23:00 di ieri sera ha tremato anche il comune di Sella Marina, a pochi chilometri dall’epicentro di cui sopra, con una magnitudo sempre di 2.3 gradi. Evidente lo sciame sismico in corso in quella zona, tra l’altro molto vicina alla costa ionica calabrese, altro “luogo” in cui sono state registrate numerose scosse di terremoto nelle ultime settimane. Al momento non si registrano danni ne feriti, ma la tensione fra la popolazione locale, a causa di questi continui tremori, resta molto alta. Alle ore 8:22 di oggi, meno di mezz’ora fa, una scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata anche in provincia di Udine, a Forni di Sopra. Infine, da segnalare un terremoto di moderata entità avvenuto nella serata di ieri nelle Marche. Alle ore 19:36 ha tremato la costa marchigiana nella provincia di Ancona con una magnitudo di 3.2 gradi e una profondità di 35 km sotto il livello marino. Anche in questo caso non si segnalano danni ne feriti.

