Terremoto oggi M 2.3 nel Mar Tirreno/ Ingv ultime notizie, trema anche la provincia di Catania

L’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), come di consueto, ha fornito i dati sulle scosse di terremoto di oggi, domenica 29 ottobre 2023. Non ci sono state segnalazioni importanti almeno per quel che concerne le prime ore del mattino, a differenza di quanto è accaduto ieri con il sisma di M 4.2 a Rovigo, che ha provocato molta paura nella popolazione residente nella zona tra il Veneto e l’Emilia Romagna.

TERREMOTO OGGI ROVIGO M 4.2/ Ingv ultime notizie, dal Veneto all'Emilia-Romagna: avvertito anche a Bologna

L’unico episodio rilevante, per quanto concerne queste ore, è quello che si è verificato nel Mar Tirreno Meridionale alle ore 06:26. La scossa ha avuto M 2.3 sulla scala Richter, ma non è stata avvertita dalla popolazione poiché ben lontana dalla costa. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 38.6320, 12.9730 ad una profondità di 16 km. Al largo della provincia di Palermo e vicino all’isola di Ustica, ma comunque senza che ci siano comuni entro i 20 km. Sempre la Sicilia invece era stata colpita nella serata di ieri, alle ore 21:51, con un terremoto di M 2.2 sulla scala Richter a Raddusa, in provincia di Catania. L’epicentro ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 37.4280, 14.5600 ad una profondità di 41 km.

Terremoto Campi Flegrei, fessure in un deposito di Anm/ L'azienda: “Situazione sotto controllo”

TERREMOTO OGGI, ALL’ESTERO SCOSSA NELLE ISOLE VANUATU

Per quel che concerne le scosse di terremoto avvenute oggi all’estero, invece, è da segnalare il forte sisma, di M 5.9 sulla scala Richter, avvenuto nelle isole Vanuatu, nel Sud Pacifico, in Oceania. L’episodio si è verificato alle 15:32 ora locale (alle 05:32 italiane) con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) -19.3570, 168.9460 ad una profondità di 65 km.

Il Paese comunque si trova vicino al cosiddetto Anello di Fuoco del Pacifico e ai vulcani sottomarini del bacino del Lau. È per questo motivo che si registrano regolarmente terremoti di origine sismica. La popolazione della Repubblica, composta da 250.000 persone, è dunque abituata a questi fenomeni che caratterizzano la natura dell’arcipelago, che è di origine vulcanica.

Terremoto oggi Isole Eolie M 3.6/ Ingv ultime notizie, scossa anche nel Tirreno

© RIPRODUZIONE RISERVATA