Terremoto oggi M 2.3 Reggio Calabria/ Ingv ultime notizie, scossa lungo la costa sud

Consueto appuntamento con le scosse di terremoto che si sono verificate oggi in Italia. Come sempre facciamo affidamento sul sito dell’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che registra e cataloga tutte le scosse telluriche non soltanto dello stivale. Alle ore 15:00 di oggi si segnala un solo terremoto in Italia, precisamente quello avvenuto in provincia di Reggio Calabria di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter.

L’evento è avvenuto di preciso in mare aperto, lungo la costa calabra sud orientale, ed ha avuto un epicentro con coordinate geografiche pari a 37.68 gradi di latitudine, 15.96 di longitudine e un ipocentro, una profondità, pari a 10 chilometri sotto il livello del mare. La Sala Sismica INGV-Roma ci ricorda che il terremoto di oggi è avvenuto alle ore 10:37 di oggi, e non è stato localizzato da paesi limitrofi essendo avvenuto in mare aperto, ad una distanza di circa 55 chilometri da Reggio Calabria e a 67 da Messina.

TERREMOTO OGGI A REGGIO CALABRIA, IERI SERA UN SISMA A PALERMO

Quello in Calabria, come detto in apertura, è stato l’unico terremoto avvenuto oggi in Italia, mentre in precedenza l’Ingv aveva segnalato un sisma nella tarda serata di ieri, alle ore 21:49, in Sicilia, in provincia di Palermo. Il sisma è stato registrato in una località a 3 chilometri ad est del comune di Geraci Siculo, ed ha avuto una magnitudo pari a 2.0 gradi sulla scala Richter. L’evento ha avuto coordinate geografiche pari a 37.86 gradi di latitudine, 14.19 gradi di longitudine, e una profondità di 10 chilometri sotto il livello marino. In questo caso sono stati diversi i comuni che hanno avvertito la scossa, seppur lieve, a cominciare da San Mauro Castelverde, passando per Gangi, Petralia Soprana, e Petralia Sottana, e arrivando fino a Castel di Lucio. Le città più vicine sono state invece Caltanissetta e Bagheria, distanziate fra i 42 e i 64 chilometri dall’epicentro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA