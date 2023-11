Terremoto oggi M 2.5 a Pratovecchio Stia/ Ingv ultime notizie, tremano le province di Arezzo e Frosinone

Una scossa di terremoto si è verificata oggi a Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo. L’episodio, di magnitudo 2.5 sulla scala Richter, è stato registrato dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle ore 09:27 con epicentro localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 43.7660, 11.7410 ad una profondità di 9 km.

I Comuni più vicini, oltre a quello di Pratovecchio Stia, sono Castel San Niccolò, Poppi, Ortignano Raggiolo, Bibbiena e Montemignaio, tutti in provincia di Arezzo. La scossa però è stata avvertita anche in alcuni Comuni della provincia di Firenze come Londa, Reggello e Pelago. In tanti tra i residenti della zona del Casentino hanno espresso la loro preoccupazione per il sisma attraverso i social network, ma non sembrerebbero esserci stati comunque danni a cose o persone. “Sono in corso le verifiche da parte della nostra sala operativa in collaborazione con le altre sale operative istituzionali”, ha comunicato la Croce Rossa Italiana.

TERREMOTO OGGI: UNA SCOSSA DI M 2.0 IN PROVINCIA DI FROSINONE

Un’altra scossa di terremoto oggi è stata segnalata dalla Sala Sismica di Roma dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a Pescosolido, in provincia di Frosinone. La terra ha tremato alle ore 08:46. L’episodio è stato di magnitudo 2.0 sulla scala Richter e non è stato avvertito in modo ampio dalla popolazione ad eccezione che nei pressi dell’epicentro, localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7640, 13.6070 ad una profondità di 15 km.

I Comuni più vicini, oltre a quello citato, sono Sora (epicentro di un terremoto più forte ieri), Balsorano, Campoli Appennino, Broccostella, Isola del Liri, Castelliri e San Vincenzo Valle Roveto, tutti tra Frosinone e L’Aquila. Una scossa più lieve, di M 1.0 sulla scala Richter, in tal senso, era stata registrata dalla Sala Sismica di Roma sempre nella stessa zona poco prima, alle ore 08:20, con epicentro a Barete, proprio in provincia di L’Aquila, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.4850, 13.2810 ad una profondità di 15 km.

