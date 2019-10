Terremoto oggi M 2.5 Livorno/ Ingv ultime scosse, sisma anche in Sicilia

Un nuovo terremoto si è verificato quest’oggi nella nostra penisola. L’ultimo sisma rilevato dall’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, l’Ingv, è stato localizzato in Toscana, nei pressi di Livorno. Un sisma di magnitudo 2.5 registrato durante la notte appena passata, alle ore 4:46 fra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre. L’epicentro, il punto esatto della scossa, è stato localizzato con coordinate geografiche 43.62 gradi di latitudine e 10.28 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stato individuato a 8 chilometri sotto il livello del mare. Il terremoto si è verificato non sulla terraferma ma nel mar Tirreno, e oltre a Livorno le località più vicine interessate sono state Pisa e Collesalvetti. Nel raggio di una cinquantina di chilometri, invece, troviamo Viareggio, Lucca, Massa e Carrara. Il sisma non ha provocato feriti, ne tanto meno danni alle strutture dei vari edifici presenti.

TERREMOTO ANCHE IN SICILIA, AL LARGO DI PALERMO

Nella serata di ieri l’Ingv ha registrato un altro terremoto, sempre nel mar Tirreno ma ben più a sud, nei pressi delle coste siciliane. Come specificato dall’istituto di geofisica e vulcanologia, la scossa è stata individuata alle ore 19:22 di ieri, mercoledì 23 ottobre, con coordinate geografiche pari a latitudine 38.64 gradi e longitudine 13.98. L’ipocentro, la profondità, è stato invece localizzato a dieci chilometri sotto il livello del mare. Nel raggio di venti chilometri non vi sono paesi in quanto la scossa è avvenuta in mare, mentre entro gli 80 chilometri si trovano le città siciliane di Bagheria e Palermo. Anche in questo caso, come per il terremoto in Toscana, non si sono verificati danni agli edifici ne tanto meno feriti.

