Terremoto oggi M 2.6 Cosenza/ Ingv ultime scosse, sisma anche in provincia di Roma

Una nuova scossa di terremoto ha fatto tremare l’Italia in queste ore, precisamente in Toscana. Come specificato dall’Ingv è tornato a scuotersi il mar Tirreno meridionale, nei pressi di Scalea, in provincia di Cosenza (Calabria). La scossa è stata registrata come di magnitudo 2.6 gradi sulla scala Richter alle ore 7:09 di oggi, mercoledì 13 novembre, con coordinate geografiche 39.68 gradi di latitudine e 15.38 di longitudine, e una profondità di 12 chilometri sotto il livello del mare. Una scossa che ha interessato diversi comuni della costa calabrese, a cominciare dalla stessa Cosenza. Si tratta dell’ennesimo sisma in questi ultimi giorni in quella zona del sud Italia, che ricordiamo, è stata colpita recentemente da un movimento tellurico di magnitudo 4.4 gradi che ha fatto decisamente spaventare i residenti. Vedremo se la scossa di stamane sarà la prima di una lunga serie, o se si tratterà semplicemente di un evento isolato.

TERREMOTO OGGI M 2.6 COSENZA, INGV ULTIME SCOSSE

Altra scossa di terremoto localizzata nel Lazio. Stando ai dati riportati dagli esperti dell’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia, noto con l’acronimo di Ingv, il sisma si è verificato in provincia di Roma, in località Colonna. Nel dettaglio, le coordinate geografiche sono state di latitudine 41.86 gradi e 12.77 di longitudine, mentre l’ipocentro, la profondità, è stata individuata a nove chilometri sotto il livello del mare. In base a quanto specificato dalla sala sismica romana dell’Ingv, i comuni interessanti dalla scossa di terremoto sono stati Gallicano nel Lazio, San Cesareo, Zagarolo, Monte Compatri e Monte Porzio Catone, mentre le città più importanti nel raggio di cinquanta chilometri, oltre a Roma, sono Latina, Fiumicino, Anzio, Pomezia, Velletri e Tivoli. La scossa di magnitudo 2.3 gradi sulla scala Richter non ha provocato feriti ne tanto meno danni alle strutture degli edifici o alle strade.

