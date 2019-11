Terremoto oggi M 3.1 Golfo di Salerno/ Ingv ultime scosse, sisma anche in Calabria

L’Istituto nazionale italiano di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nel golfo di Salerno. Il sisma è stato localizzato dall’Ingv in mare, non troppo distante da Agropoli, e con coordinate pari a 40.4 gradi di latitudine e 14.78 di longitudine, mentre la profondità è stata di zero chilometri sotto il livello del mare, praticamente in superficie. Il movimento tellurico ha avuto una magnitudo pari a 3.1 gradi sulla scala Richter, e si è verificato precisamente alle ore 4:33 della notte fra giovedì 21 e venerdì 22 novembre. Numerose le persone che l’hanno sentito, anche se il terremoto non ha comunque provocato danni a strade ne tanto meno feriti. Oltre ad Agropoli, segnaliamo anche Castellabate come comune direttamente interessato dal sisma, mentre le città più vicine all’epicentro sono state Salerno, Avellino, Castellammare di Stabia e Cava de’ Tirreni.

TERREMOTO ANCHE IN PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Nella notte appena passata un altro terremoto ha interessato la nostra penisola, e ancora una volta il sud Italia. La Sala sismica Ingv in Roma ha infatti segnalato una scossa di magnitudo 2.1 gradi in quel di Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria, nella punta estrema dell’Italia, non troppo distante da Messina. Una scossa che ha interessato anche i comuni di Melito di Porto Salvo, Condofuri, Bova, San Lorenzo e Palizzi, mentre, a livello di città, segnaliamo in un raggio di 80 chilometri Catania, Acireale, Messina e Reggio Calabria. Anche in questo caso, come per il sisma nel Golfo di Salerno, non si sono verificati danni ne tanto meno dei feriti. Segnaliamo infine un ultimo terremoto, avvenuto nella serata di ieri in provincia de L’Aquila, precisamente a Balsorano in Abruzzo. Un terremoto di magnitudo 2.2 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 20:04 di ieri.

