Terremoto oggi M 3.3 nel Mar Tirreno/ Ingv ultime notizie, altre lievi scosse a Macerata

Il punto di oggi sulle scosse di terremoto avvenute oggi, fornito dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), evidenzia alcuni episodi di rilevanza importante. Uno, in particolare, è il fenomeno sismico avvenuto nel Mar Tirreno Meridionale, al largo di Lipari, con M 3.3 alle ore 04:08 di questa notte. L’epicentro è stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 39.0920, 14.5880 ad una profondità di 254 km, senza che ci siano Comuni entro i 20 km. È per questo motivo che la scossa non è stata avvertita in nessuna zona, né tantomeno ha provocato danni.

Non sono rari, tra l’altro, fenomeni di questo genere. Già nei giorni scorsi c’erano stati degli episodi della medesima entità, così come uno ieri sera nel Canale di Sicilia meridionale. L’epicentro in quella occasione era stato localizzato con coordinate geografiche (lat, lon) 36.7390, 13.3060 ad una profondità di 19 km, al largo di Agrigento. È dunque tutto nella norma secondo gli esperti della Sala Sismica di Roma.

TERREMOTO OGGI: CONTINUANO LE SCOSSE A MACERATA

Ancora altre scosse di terremoto oggi si sono verificate nella provincia di Macerata, dove ieri l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) aveva rilevato un sisma di M 3.6. Gli episodi delle scorse ore sono stati più lievi. Il più forte è stato di M 2.0. L’epicentro è sempre il medesimo, ovvero il Comune di Ussita, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.9380, 13.1310 ad una profondità di 10 km. Tra quelli vicini, in cui il tremare della terra potrebbe essere stato avvertito, ci sono Visso, Castelsantangelo sul Nera, Preci (in provincia di Perugia) e Bolognola. La situazione sembrerebbe essere comunque sotto controllo.

“Un po’ di paura ma apparentemente nessun danno”, ha commentato il sindaco di Ussita, Silvia Bernardini. Già in passato, tra l’altro, quella zona è stata colpita da forti terremoti. È per questo motivo che si è puntato a costruire edifici che potessero resistere senza problemi ad eventuali altre scosse.











