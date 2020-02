Terremoto oggi M 3.7 mar Tirreno meridionale/ Ingv ultime scosse, trema anche Salerno

Sono diverse le scosse di terremoto registrate oggi in Italia. Partiamo da quella più significativa, avvenuta stamane nel mar Tirreno meridionale. L’evento è stato comunicato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ed è avvenuto alle ore 6:27 di questa mattina, con una magnitudo moderata, leggasi 3.7 gradi sulla scala Richter. Il terremoto ha avuto coordinate geografiche di 38.65 gradi di latitudine, e 15.38 di longitudine, mentre la profondità è stata individuata a 229 chilometri sotto il livello del mare. Il sisma si è verificato in mare aperto, di fronte alla costa calabrese di Vibo Valentia, e si tratta dell’ennesimo registrato in quella zona negli ultimi giorni, fra le fasce a più alta attività sismica di tutto lo stivale. Nessun comune è dislocato in un raggio massimo di 20 chilometri dall’epicentro, mentre la città più vicina resta Messina, a 51 chilometri di distanza, seguita da Reggio Calabria e Lamezia Terme.

SCOSSE DI TERREMOTO OGGI A SALERNO, PESARO E PALERMO

Altra scossa avvenuta stamane al sud Italia, precisamente in provincia di Salerno. L’evento è stato registrato alle ore 5:52 di oggi dall’Ingv, un sisma di magnitudo 3.0 gradi, che ha colpito il golfo salernitano, in Campania. Il terremoto è avvenuto in mare, ad una profondità di 34 chilometri, ed è stato avvertito dai comuni di Castellabate e Agropoli. Le città più vicine sono state invece, oltre a Salerno, Avellino e Napoli, distanti rispettivamente 60 e 70 chilometri. Restiamo nel meridione e spostiamoci in Sicilia, dove è avvenuto l’ennesimo sisma in provincia di Palermo, precisamente in località Scillato. La scossa è stata lieve, di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter, ma decisamente superficiale, in quanto la profondità è stata di soli 4 chilometri sotto il livello del mare. Infine un ultimo terremoto segnalato in provincia di Pesaro, nelle Marche: una scossa di magnitudo 2.6 in località Serrungarina. In tutti i casi appena citati, non si sono verificati danni ne feriti.

